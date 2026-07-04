Минниханов поздравил татарстанцев с Иваном Купалой

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с праздником Ивана Купалы, который прошел в Зеленодольском районе. Сообщение опубликовано в его канале в МАКСе.

Иван Купала — древний праздник славянских народов, отметил руководитель региона. В Татарстане с уважением относятся к культурным традициям разных народов, а сохранение многовековых обычаев является общей важной задачей.

Минниханов пожелал татарстанцам хорошо провести этот день в кругу близких.