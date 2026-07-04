В Татарстане ожидаются дождь, грозы и сильный ветер

Жителей Татарстана предупредили о резкой смене погоды. В регионе прогнозируют усиление ветра до 15–20 метров в секунду.

Вечером 4 июля, а также ночью и днём 5 июля местами пройдут сильные дожди с грозами и град. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по республике.

Спасатели рекомендуют не укрываться под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередач. Также следует соблюдать осторожность при передвижении по улицам.

«Следите за детьми, окажите помощь пожилым и больным людям. Телефон экстренных служб 112», — напомнили в ведомстве.