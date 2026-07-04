Важное в РТ

В Татарстане ожидаются дождь, грозы и сильный ветер

Служба новостей Автор статьи
В Татарстане ожидается ухудшение погоды: сильны...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Жителей Татарстана предупредили о резкой смене погоды. В регионе прогнозируют усиление ветра до 15–20 метров в секунду.

Вечером 4 июля, а также ночью и днём 5 июля местами пройдут сильные дожди с грозами и град. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по республике.

Спасатели рекомендуют не укрываться под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередач. Также следует соблюдать осторожность при передвижении по улицам.

«Следите за детьми, окажите помощь пожилым и больным людям. Телефон экстренных служб 112», — напомнили в ведомстве.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Курицу и говядину больше не покупаю: это мясо оказалось выгоднее для здоровья и семейного бюджета

Интересное в Казани

23 часа назад

«Новый свет»: где загородная тишина встречается с городским комфортом

средство против сорняков в огороде

Гороскопы

день назад

Спокойно пройти июль не получится: четыре знака зодиака ждёт мощная внутренняя перестройка

Интересное в Казани

3 дня назад

Дефицит земель для многодетных семей в Казанской агломерации будет ликвидирован: в Татарстане нашли решение проблемы

глубокое бикини цена в Нижнем Новгороде

Новости России

день назад

Июль может стать неожиданным для пенсионеров: подписанный указ затронет людей от 60 до 90 лет

Новости России

день назад

С июля квартира может оказаться не только вашей: кому грозит законное подселение незнакомцев

Новости России

15 часов назад

Пенсии могут удвоить уже с 70 лет: в Госдуме сделали заявление, которое обсуждают пенсионеры

Технологии

день назад

Если звонит незнакомец: ответ «да» на эти три вопроса может грозить проблемами

Гороскопы

3 часа назад

Июль-2026 перевернет их судьбу: астролог назвала знаки, которых ждет любовь и счастье
Наука
17 минут назад

Исследование усомнилось в охоте и использовании огня Homo floresiensis

Новое исследование ставит под сомнение, что пре...

Бизнес новости Казани

5 минут назад

Никитин: на рынке труда снова доминирует работодатель

Кулинария

42 минуты назад

Мясо получается невероятно сочным: старинная верещака по-белорусски собирает всю семью за столом

Наука

3 часа назад

Ученые: порок сердца у матери влияет на развитие ребенка

Технологии

4 часа назад

«Яндекс» опроверг слухи об удалении «Яндекс Пэй» из AppStore
На "Иннопроме" представили умные часы для роста...
Технологии
51 минуту назад

На "Иннопроме" представили умные часы для роста производительности

Новости Татарстана

7 часов назад

В Татарстане проверяют готовность элеваторов к приемке зерна

Важное в РТ

7 часов назад

Участники «Политических боев» в Казани обсудили актуальные темы

Технологии

8 часов назад

Названы самые опасные электроприборы в доме
Гид по Казани
4 дня назад

ЛетоSOS — МедКазань 2026: куда обращаться летом при травмах и ожогах