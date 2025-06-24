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Комары не могут выдерживать такой запах: простое средство, которое можно сделать дома

Как защитить ребёнка от комаров без вредной хим...

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Как защитить ребёнка от комаров без вредной химии? Оказывается, эффективное и безопасное средство можно приготовить дома — быстро, недорого и из доступных компонентов.

Лето и прогулки на свежем воздухе могут быть омрачены назойливыми укусами, особенно у малышей. Но натуральный репеллент — отличное решение, чтобы избежать зуда и раздражения без риска для здоровья.

Что потребуется:

  • 100 мл воды (подойдёт как фильтрованная, так и минеральная)
  • щепотка соли (помогает маслу раствориться)
  • 30 капель эфирного масла

Какие масла выбрать?

Запахи, которые отпугивают комаров: герань, лаванда, мята, мелисса и розмарин. Вы можете комбинировать ароматы или выбрать любимый.

Пошаговый рецепт:

  1. Добавьте в воду соль.
  2. Влейте эфирное масло.
  3. Хорошо перемешайте и перелейте в флакон с пульверизатором.
  4. Перед каждым использованием взбалтывайте.

Спрей можно наносить на кожу, одежду и даже волосы. Он будет защищать до 2 часов.

Преимущества:

✔ Безопасен для детей
✔ Без химии и токсинов
✔ Бюджетный и простой в приготовлении
✔ Эффективный против комаров

Такой натуральный спрей — отличная альтернатива аптечным средствам, особенно если вы заботитесь о здоровье ребёнка и предпочитаете экологичный подход.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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