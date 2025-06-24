Комары не могут выдерживать такой запах: простое средство, которое можно сделать дома
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Как защитить ребёнка от комаров без вредной химии? Оказывается, эффективное и безопасное средство можно приготовить дома — быстро, недорого и из доступных компонентов.
Лето и прогулки на свежем воздухе могут быть омрачены назойливыми укусами, особенно у малышей. Но натуральный репеллент — отличное решение, чтобы избежать зуда и раздражения без риска для здоровья.
Что потребуется:
- 100 мл воды (подойдёт как фильтрованная, так и минеральная)
- щепотка соли (помогает маслу раствориться)
- 30 капель эфирного масла
Какие масла выбрать?
Запахи, которые отпугивают комаров: герань, лаванда, мята, мелисса и розмарин. Вы можете комбинировать ароматы или выбрать любимый.
Пошаговый рецепт:
- Добавьте в воду соль.
- Влейте эфирное масло.
- Хорошо перемешайте и перелейте в флакон с пульверизатором.
- Перед каждым использованием взбалтывайте.
Спрей можно наносить на кожу, одежду и даже волосы. Он будет защищать до 2 часов.
Преимущества:
✔ Безопасен для детей
✔ Без химии и токсинов
✔ Бюджетный и простой в приготовлении
✔ Эффективный против комаров
Такой натуральный спрей — отличная альтернатива аптечным средствам, особенно если вы заботитесь о здоровье ребёнка и предпочитаете экологичный подход.
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