Комары не могут выдерживать такой запах: простое средство, которое можно сделать дома

Как защитить ребёнка от комаров без вредной химии? Оказывается, эффективное и безопасное средство можно приготовить дома — быстро, недорого и из доступных компонентов.

Лето и прогулки на свежем воздухе могут быть омрачены назойливыми укусами, особенно у малышей. Но натуральный репеллент — отличное решение, чтобы избежать зуда и раздражения без риска для здоровья.

Что потребуется:

100 мл воды (подойдёт как фильтрованная, так и минеральная)

щепотка соли (помогает маслу раствориться)

30 капель эфирного масла

Какие масла выбрать?

Запахи, которые отпугивают комаров: герань, лаванда, мята, мелисса и розмарин. Вы можете комбинировать ароматы или выбрать любимый.

Пошаговый рецепт:

Добавьте в воду соль. Влейте эфирное масло. Хорошо перемешайте и перелейте в флакон с пульверизатором. Перед каждым использованием взбалтывайте.

Спрей можно наносить на кожу, одежду и даже волосы. Он будет защищать до 2 часов.

Преимущества:

✔ Безопасен для детей

✔ Без химии и токсинов

✔ Бюджетный и простой в приготовлении

✔ Эффективный против комаров

Такой натуральный спрей — отличная альтернатива аптечным средствам, особенно если вы заботитесь о здоровье ребёнка и предпочитаете экологичный подход.

