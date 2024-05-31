Новости России
· 16+ · Служба новостей

Клиенты Сбера получат до 5% от стоимости квартиры бонусами СберСпасибо

До 30 июня 2024 года в Сбербанке вновь будет действовать акция для покупателей квартир в новостройках — «Спасибо за квартиру». Она распространяется как на строящиеся, так и на сданные объекты.

Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк

Подписаться в Telegram

erid: LjN8Jy5ZA

Потратить их можно у партнёров программы лояльности

До 30 июня 2024 года в Сбербанке вновь будет действовать акция для покупателей квартир в новостройках — «Спасибо за квартиру». Она распространяется как на строящиеся, так и на сданные объекты.

Кешбэк до 5% бонусами СберСпасибо будет рассчитываться от стоимости квартиры и начисляться равными частями в течение 6 месяцев клиентам с ипотекой от Сбера, выбравшим квартиру у застройщика — участника акции. Так, при стоимости жилья 9 млн рублей клиенту вернутся 450 000 бонусов СберСпасибо — по 75 000 бонусов в течение 6 месяцев.

Бонусы можно потратить у партнёров программы лояльности, например, на обустройство новой квартиры или новоселье.

Для участия в акции до 30 июня 2024 года клиентам необходимо оформить заявку на ипотеку на новостройку на Домклик, выбрав подходящий вариант у застройщиков, участвующих в акции, и заключить кредитный договор в течение 90 дней после одобрения заявки. Перечень участвующих в акции жилых комплексов размещён на Домклик.

«Спасибо за квартиру» — совместная акция Сбербанка, программы лояльности СберСпасибо, Домклик и партнёров-застройщиков. С подробными условиями программы можно ознакомиться на сайте СберСпасибо или на Домклик.

Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Гидрометцентре Татарстана составили прогноз погоды на 4 дня

Полезное

5 часов назад

В июне Центробанк поднимет ключевую ставку. На сколько она вырастет?

тараканы лезут от соседей что делать

Лонгриды

20 часов назад

В Казани прошла благотворительная акция «Лапа дружбы»

Интересное в Казани

2 дня назад

Топ блюд для пикника: что приготовить на открытом огне, кроме шашлыка

ремонт термопотов panasonic в Москве

Новости Казани

день назад

Начало учебного года в КФУ переносят на 1 ноября из-за саммита

Новости Казани

день назад

Казанцев попросили придумать имя для новорожденной зебры в зоопарке до 31 мая

Новости Казани

день назад

На Равиля Зиганшина возбудили дело, в офисе ПСО «Казань» обыски

Новости Татарстана

18 часов назад

В Татарстане 10-летний мальчик утонул в бассейне "Жемчужина"

Новости Казани

7 часов назад

Подробности ДТП на Чуйкова в Казани, где перевернулось авто
Новости Татарстана
5 часов назад

Министерство обороны РФ: утром в Татарстане сбили БПЛА

Министерство обороны РФ: утром в Татарстане сбили БПЛА

Новости Казани

час назад

В Казани 31 мая Ford в столкнулся с BMW и перевернулся

Интересное в Казани

день назад

Отмечаем День защиты детей с «Галамартом»: любая вторая игрушка – всего за 1 рубль!

Новости Казани

3 часа назад

Официальный гимн Игр БРИКС в Казани исполнят Filatov & Karas и Лев Лещенко

Новости Казани

4 часа назад

Прямой поезд между Казанью и Уфой хотят запустить уже в 2026 году
Вандал испортил 3 машины красной краской на Братьев Касимовых в Казани
Новости Казани
2 часа назад

Вандал испортил 3 машины красной краской на Братьев Касимовых в Казани

Новости Казани

6 часов назад

13-летний подросток на велосипеде врезался в KIA в Казани

Новости Татарстана

6 часов назад

В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения

Новости Татарстана

8 часов назад

В бассейне "Жемчужина", где утонул 10-летний мальчик, 12 лет не было инструктора
Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы