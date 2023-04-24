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Клещи сойдут с ума: смертельный аромат для кровопийц

Назван аромат, который отпугивает клещей
Клещи сойдут с ума: смертельный аромат для кровопийц

Фото: открытые источники

Весной одной из насущных проблем становятся клещи, причем, страдают, и домашние питомцы, и люди. Не говоря уже о том, что укус некоторых клещей может представлять для человека смертельную опасность. Эксперты Vnimanie проинформировали, какой аромат отпугнет опасных членистоногих.

Специалисты уверены, что в деле борьбы с клещами помогают не только аптечные средства, но и народные способы. Так, на даче можно опрыскать кусты и растительность цитрусовым раствором.

Его готовят из нескольких лимонов или апельсинов. Отожмите цитрусовый сок, разведите с водой и этим средством опрыскивайте дачные просторы.

Людям этот раствор за запах очень приятен, чего не скажешь о клещах.

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