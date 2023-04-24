Назван аромат, который отпугивает клещей

Весной одной из насущных проблем становятся клещи, причем, страдают, и домашние питомцы, и люди. Не говоря уже о том, что укус некоторых клещей может представлять для человека смертельную опасность. Эксперты Vnimanie проинформировали, какой аромат отпугнет опасных членистоногих.

Специалисты уверены, что в деле борьбы с клещами помогают не только аптечные средства, но и народные способы. Так, на даче можно опрыскать кусты и растительность цитрусовым раствором.

Его готовят из нескольких лимонов или апельсинов. Отожмите цитрусовый сок, разведите с водой и этим средством опрыскивайте дачные просторы.

Людям этот раствор за запах очень приятен, чего не скажешь о клещах.