Отдых на природе может быть испорчен укусом клеща. В зоне риска все - дети, взрослые и даже домашние питомцы. А если учесть, что некоторые членистоногие переносят опасные для человека вирусы, то остро стоит вопрос - как обезопасть себя и близких в праздники, во время отдыха за городом, на даче или участке.

Эксперты портала Vnimanie уверяют, что расправиться с члещами помогут многочисленные аптечные средства, но есть большой минус - все они от спреев до аэрозлей имеют неприятный резкий запах. Но это не повод переживать. Есть старый рецепт еще из советского прошлого. Он проверен народом и помогает на 100%.

Приготовьте цитрусовый раствор. Отожмите сок нескольких апельсинов или лимонов, смешайте с водой и распылите по кустам и траве в зоне, где планируете отдыхать или занимать садово-дачной работой. Цитрусовый аромат приятен людям, но клещи его боятся, как огня.

Они покинут территорию, и вы сможете спокойно отдохнуть, не боясь подхватить энцефалит или бореллиоз.