Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Как только снег сошел — сразу бегу сыпать под кусты малины 1 средство: малинник отблагодарит урожаем

После схода снега не упустите момент: зола под ...

botanichka.ru

Подписаться на Дзен.канал

Весна наступает, и каждый садовод знает, как важно не упустить момент. После того как снег сходит, а земля начинает прогреваться, начинается сезон активных забот о растениях. Особенно важно не забыть о малине — одной из самых любимых ягод в наших садах.

Однако малинник способен подарить богатый урожай не просто от заботливого ухода, но и от одного простого, но эффективного средства, которое я всегда использую в это время года.

Малина благодарна за внимательность

Когда речь идет о малина, главное — это создать для нее комфортные условия для роста и плодоношения. Уже в первые дни весны, после того как снег сойдет и земля немного подсохнет, я не теряю времени.

Одним из первых шагов в подготовке малинника к новому сезону становится добавление в почву удобрения, которое не только обеспечит кусты питательными веществами, но и создаст условия для активного роста.

1 средство, которое я использую — это зола

Да-да, обычная древесная зола. Это средство стало моим верным спутником в уходе за малинником. И хотя на первый взгляд может показаться, что зола — это что-то незначительное, на самом деле она оказывает удивительный эффект на малину.

Как это работает?

Зола — это богатый источник калия, фосфора и микроэлементов, которые крайне необходимы растениям для нормального роста и формирования урожая. Особенно в весенний период, когда малинник просыпается после зимы, ему требуется питание, чтобы восстановить силы и начать активно расти.

Добавление золы под кусты помогает улучшить структуру почвы, делает ее более рыхлой, а также регулирует кислотность, создавая условия, которые малина предпочитает для хорошего урожая.

Как правильно использовать золу?

Зола отлично подходит как для весенней подкормки, так и для защиты от различных заболеваний. Я обычно рассыпаю ее под кустами, слегка втираю в землю и поливаю. Это помогает сохранить влагу в почве, а также предотвратить развитие вредителей и болезней, таких как паутинный клещ или грибки.

Почему именно весной?

Весной малина требует особого внимания. Она активизируется быстрее, чем многие другие растения, и именно в этот период важно обеспечить ей должное количество питательных веществ.

В золе содержатся элементы, которые способствуют образованию крепких корней и развитию здоровых побегов. К тому же, зола помогает избавиться от лишней влаги, что особенно важно в дождливые сезоны.

Отдача от малины

Процесс прост, а результат не заставит себя ждать. С каждым годом после добавления золы урожай малины становится более обильным, ягоды — крупными, а кусты — здоровыми и устойчивыми к болезням.

Малинник отблагодарит вас за внимание и заботу, порадует богатым и вкусным урожаем, который будет радовать не только в этом году, но и в следующие сезоны.

Зола — это не просто удобрение, а настоящий помощник в вашем саду. Простое и доступное средство, которое может существенно повлиять на здоровье ваших растений. Так что как только снег сойдет — не откладывайте на потом: бегите подсыпать золы под кусты малины.

Убедитесь, что ваш малинник будет благодарен за такой уход не только в этом сезоне, но и в будущем!

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

5 часов назад

Ученые назвали продукты, которые способны замедлить развитие рака простаты

Интересное в Казани

3 часа назад

В России начинается запись детей в первый класс: как выбрать школу для ребенка

уничтожение клопов электроугли

Новости Казани

день назад

Казанцы саркастически прокомментировали очередной перенос открытия термы «Пляж»

Интересное в Казани

3 дня назад

Отправить ребенка в космос и не беспокоиться: почему в Казани все чаще отмечают детские праздники в виртуальной реальности

монтаж септика под ключ цена в Москве

Не у нас

22 часа назад

Финские исследователи усомнились в численности населения планеты

Не у нас

день назад

ИИ за два дня решил задачу, на которую ученым потребовалось 10 лет

Новости Татарстана

4 часа назад

Неприкосновенность жилища не защитит жителей Татарстана от газовиков

Не у нас

18 часов назад

Ученые обнаружили в тропических грозах вспышки гамма-излучений

Новости Казани

день назад

Небо над Казанью снова закрыли
Новости Татарстана
2 дня назад

Для школ Татарстана закупят более 3000 макет гранат

Согласно документации, подрядчику предстоит пер...

Новости Казани

39 минут назад

Экипаж автобуса в Казани помог беременной пассажирке после потери сознания

Не у нас

час назад

Ученые рассказали, что клубника помогает улучшить память и снизить давление

Новости Казани

2 часа назад

Вагоновожатая из Казани переехала мужчину на путях: она получила наказание

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане роженица 3 года не может привлечь врачей за смерть ребёнка
В РТ суд не пустил арестованного главу Камских ...
Новости Татарстана
3 дня назад

В РТ суд не пустил арестованного главу Камских Полян Салахутдинова в баню

Не у нас

2 часа назад

В Китае найден скелет, которому более 4000 лет

Не у нас

3 часа назад

Синоптик рассказал, что 2025 год может стать одним из самых жарких в истории

Не у нас

3 часа назад

Эксперт рассказала, когда нужно менять смартфон
Успеть этой весной в Казани: топ мест, событий ...
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Успеть этой весной в Казани: топ мест, событий и идей для яркого сезона