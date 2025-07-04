Разбрасываю дешевое средство вечером — и все муравьи исчезают на утро: хитрые дачники берут крышки от бутылок и заполняют ими — агроном подтвердил

С наступлением весны на дачных участках начинают активно появляться муравьи. Они строят свои муравейники, повреждают растения, распространяют тлю и даже уносят с участка ягоды и семена.

Важно вовремя отреагировать на их появление, и для этого не всегда требуется использовать химические препараты.

Опасность, о которой не все помнят

Эксперт в области сельского хозяйства Людмила Шубина подчеркивает, что муравьи — это не просто досадное явление, а реальная угроза для урожая. Особенно они опасны в следующих случаях:

распространение тли, так как муравьи защищают её ради сладких выделений;

повреждение корневой системы растений, что препятствует их нормальному росту;

заражение грядок и теплиц, где они могут нанести вред растениям.

Лучше всего бороться с муравьями на ранней стадии, пока колонии не успели значительно разрасти.

Химия — это крайний шаг

Хотя на рынке существует множество инсектицидов, агрономы советуют начать с более мягких и безопасных методов. Одним из них является приманка с борной кислотой, которая проверена временем и является эффективным народным средством.

Рецепт приманки с борной кислотой

Чтобы приготовить приманку, вам понадобятся:

1 чайная ложка борной кислоты (можно купить в аптеке);

100 граммов варенья, мёда или сладкого фарша.

Смешайте ингредиенты до однородной массы и разложите её в небольшие блюдца или крышки. Эти приманки следует разместить рядом с муравейниками или на их маршрутах.

Как работает этот метод

Приманка не уничтожает муравьёв сразу, что является её основным преимуществом. Муравьи уносят её в гнездо, заражая матку и личинок. Через несколько дней вся колония погибает. Борная кислота действует постепенно, не отпугивает муравьёв и не наносит вреда почве.

Таким образом, этот метод позволяет эффективно решить проблему с муравьями, не прибегая к использованию химических веществ.

Народные методы, такие как приманка с борной кислотой, являются отличной альтернативой химическим средствам для борьбы с муравьями. Этот способ помогает избавиться от вредителей, не причиняя вреда растениям и окружающей среде, и эффективно решает проблему с минимальными затратами.