Как только исчез снег — бегу посыпать под кусты малины 1 средство: малинник отблагодарит урожаем

Малина — одна из первых просыпается после зимы, и уже в начале весны ей нужна поддержка. Сразу после таяния снега стоит позаботиться о подкормке: за 2–3 года после посадки кусты полностью используют все запасы питательных веществ из почвы. Без дополнительного питания ягоды становятся мелкими и теряют вкус, пишет источник.

Весной малина особенно нуждается в азотных удобрениях. Они помогают кустам нарастить зелёную массу и развить крепкие побеги. Это важно для хорошего цветения и богатого урожая. К тому же сильные растения реже страдают от вредителей.

Одно из лучших весенних удобрений — мочевина (карбамид). Она насыщает почву азотом и помогает малине восстановиться после зимы. Мочевина медленно растворяется и хорошо усваивается, но вносить её нужно только в тёплую землю — тогда микроорганизмы смогут «переработать» её и сделать полезной для корней.

Если до этого удобрения не вносились, мочевина поможет улучшить плодородие почвы. Для сухой подкормки на один квадратный метр достаточно 10 граммов. Для полива — 30 граммов растворяют в 10 литрах воды, половину этой смеси выливают под каждый куст. Для опрыскивания подойдёт раствор из 20 граммов на 10 литров воды — сообщает ogorod.ru.

Чтобы удобрение подействовало лучше, можно выкопать неглубокие канавки (около 20 см) вокруг куста, засыпать туда мочевину и присыпать землёй.