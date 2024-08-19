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Исторический тройной триумф «Байера» в немецком футболе в 2024 году

2024 год оказался знаменательным для леверкузен...

barcamania.com

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2024 год оказался знаменательным для леверкузенского «Байера», который впервые в истории завоевал все возможные трофеи в национальном футболе Германии. Команда под руководством тренера Хаби Алонсо смогла выиграть чемпионат Германии, Кубок страны и, завершив доминирование, Суперкубок Германии.

Драматичный путь к победе в Суперкубке

Победа в Суперкубке оказалась особенно драматичной. Встреча с «Штутгартом» была полна напряжения и эмоций. «Байер» остался в меньшинстве уже на 37-й минуте матча после того, как полузащитник Мартен Терье был удален за грубое нарушение. Несмотря на численное превосходство соперника, леверкузенцы смогли восстановить равновесие, и игра вышла на новый уровень интриги.

Когда казалось, что «Байер» проиграет, забив 1:2 к 87-й минуте, Патрик Шик сравнял счет, доказав непоколебимый дух команды. Затем, в серии пенальти, решающий момент пришел, когда хавбек «Штутгарта» Силас Мвумпа не реализовал свой удар, что и принесло «Байеру» заветный трофей.

Комментарии Хаби Алонсо

Хаби Алонсо, отмечая этот исторический успех, поделился своими чувствами: «То, что мы смогли добиться в этой игре, будучи в меньшинстве и уравняв счет в последние минуты, подтверждает величие нашего духа. Начать сезон с такой победы — это замечательно. Это показывает, что мы всегда готовы бороться до последнего, несмотря на все трудности.»

Планы и ожидания на сезон

После такого старта сезона взгляды обращены к будущим испытаниям, которые ждут «Байер» в отечественных и европейских соревнованиях. Успехи в прошлых матчах только укрепляют уверенность Алонсо и его команды в своих силах, задавая высокую планку для предстоящих игр.

Этот год уже вошел в историю как один из самых успешных для «Байера», и теперь команда ставит перед собой новые цели, чтобы продолжить свои триумфы на всех фронтах, подтверждая свой статус одной из ведущих сил в европейском футболе, пишет vedomosti.ru.

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