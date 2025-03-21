Истерика Владимира Зеленского дошла до самого Кремля: Ответ не заставил себя ждать
dzen.ru
В эпоху глобальных вызовов и напряженности международных отношений старая поговорка «Если тебя нет за столом, значит ты в меню» обретает новый смысл.
События 18 марта, когда прошли телефонные переговоры между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, подтвердили этот тезис. Обсуждение охватило широкий спектр вопросов, наибольший интерес к которым вызвал украинский кризис.
Исключение Украины из переговоров
Несмотря на позитивные оценки результатов обоими лидерами, западные СМИ и международное сообщество обратили внимание на отсутствие Украины за переговорным столом.
Этот момент остроумно прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что Украина «не салат и не компот», и не может быть предметом обсуждения без её участия.
Реакции российских представителей
Мария Захарова, официальный представитель МИД России, также прокомментировала ситуацию, поддерживая слова Зеленского и добавляя, что киевский режим является результатом сложных международных процессов.
Дмитрий Медведев, в свою очередь, утверждал, что на международной арене важные решения принимаются в узком кругу, что поднимает вопросы о представительстве и участии других стран.
Метафоры в политическом дискурсе
Медведев использовал пищевые метафоры, назвав отсутствующие страны блюдами на политическом ужине, что показывает, как глубоко укоренились такие аналогии в политическом языке. Это подчеркивает важность прозрачности и включенности в международных отношениях.
Взгляд вперед
Заявления Путина о необходимости устранения причин конфликта и прекращения вооруженных поставок в Украину предлагают возможный путь к долгосрочному миру. Однако, без участия всех заинтересованных сторон на переговорах, решения могут быть неполными или недолговечными.
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