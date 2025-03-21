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Истерика Владимира Зеленского дошла до самого Кремля: Ответ не заставил себя ждать

Переговоры между президентами США и России подч...

dzen.ru

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В эпоху глобальных вызовов и напряженности международных отношений старая поговорка «Если тебя нет за столом, значит ты в меню» обретает новый смысл.

События 18 марта, когда прошли телефонные переговоры между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, подтвердили этот тезис. Обсуждение охватило широкий спектр вопросов, наибольший интерес к которым вызвал украинский кризис.

Исключение Украины из переговоров

Несмотря на позитивные оценки результатов обоими лидерами, западные СМИ и международное сообщество обратили внимание на отсутствие Украины за переговорным столом.

Этот момент остроумно прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что Украина «не салат и не компот», и не может быть предметом обсуждения без её участия.

Реакции российских представителей

Мария Захарова, официальный представитель МИД России, также прокомментировала ситуацию, поддерживая слова Зеленского и добавляя, что киевский режим является результатом сложных международных процессов.

Дмитрий Медведев, в свою очередь, утверждал, что на международной арене важные решения принимаются в узком кругу, что поднимает вопросы о представительстве и участии других стран.

Метафоры в политическом дискурсе

Медведев использовал пищевые метафоры, назвав отсутствующие страны блюдами на политическом ужине, что показывает, как глубоко укоренились такие аналогии в политическом языке. Это подчеркивает важность прозрачности и включенности в международных отношениях.

Взгляд вперед

Заявления Путина о необходимости устранения причин конфликта и прекращения вооруженных поставок в Украину предлагают возможный путь к долгосрочному миру. Однако, без участия всех заинтересованных сторон на переговорах, решения могут быть неполными или недолговечными.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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