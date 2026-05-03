Инфляция неожиданно вышла из-под контроля: динамика цен резко изменилась вопреки ожиданиям Центробанка

Инфляция в России почти остановилась: что стоит за цифрами Росстата и почему кошельки всё равно «худеют»
На третьей неделе апреля потребительские цены в России фактически замерли — рост составил всего 0,01%. После нулевой инфляции неделей ранее это выглядит как долгожданная передышка. Но за спокойными цифрами скрываются тревожные сигналы, которые могут изменить картину уже к осени.
Согласно свежим данным Росстата, с начала 2026 года цены выросли на 3,16%, а в годовом выражении инфляция составила 5,69%. Формально динамика выглядит стабилизирующейся — особенно на фоне бурных скачков прошлых лет.
Однако потребительская корзина продолжает жить по своим законам.
Сезонная коррекция: кто дешевеет, а кто дорожает
Апрель традиционно приносит разнонаправленное движение цен. На полках магазинов это ощущается особенно ярко.
Среди подешевевших товаров — огурцы (–4,1%), помидоры (–1,2%), яйца (–0,5%) и молоко (–0,3%). Снижение цен на овощи закрытого грунта — типичная сезонная история, связанная с увеличением предложения.
Но параллельно дорожают продукты повседневного спроса. Капуста прибавила 1,1%, морковь и свёкла — по 0,6%, мука — 0,6%, сахар — 0,5%.
Именно «борщевой набор» продолжает расти в цене, несмотря на календарную весну. Для семейного бюджета это чувствительная статья расходов, ведь речь идёт о товарах регулярного спроса.
Топливо и транспорт: небольшие, но заметные изменения
После нескольких недель стабильности цены на автомобильное топливо прибавили 0,1–0,2%. Рост минимальный, но он возвращает на повестку вопрос о будущей динамике издержек бизнеса.
Проезд в городском транспорте подорожал на 0,3–0,8%. В отдельных регионах повышение оказалось ощутимее среднестатистических значений, что особенно заметно для тех, кто ежедневно пользуется общественным транспортом.
Даже такие «малые» изменения способны формировать устойчивое ощущение подорожания жизни.
Официальные данные и «эффект памяти»
По итогам 2025 года инфляция снизилась до 5,6% — это минимальный показатель с 2020 года. Центробанк сохраняет целевой ориентир на уровне 4% и заявляет о намерении продолжать жёсткую денежно-кредитную политику.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее объясняла разрыв между статистикой и ощущениями граждан так называемым «эффектом памяти». Длительный период высокой инфляции сформировал у людей устойчивое ожидание быстрого роста цен.
По опросам, россияне оценивают текущую инфляцию примерно в 15%. И каждое повышение стоимости социально значимых товаров закрепляет это восприятие — даже если общая динамика замедляется.
Осенний фактор: тарифы ЖКХ могут изменить тренд
Есть и долгосрочный риск, который пока не отражён в недельных сводках. Осенью 2026 года запланировано повышение тарифов ЖКХ.
Коммунальные расходы входят в себестоимость большинства товаров и услуг — от хлеба до логистики. Поэтому индексация тарифов способна подтолкнуть общий уровень цен вверх и осложнить достижение целевого показателя в 4%.
Даже если официальная статистика останется в «комфортных» рамках, потребительский рынок может отреагировать более заметно.
Что это значит для семейного бюджета
Текущая неделя действительно демонстрирует стабилизацию: рост 0,01% — это почти нулевая динамика. Но устойчивость тренда пока под вопросом.
Важно учитывать три момента:
Во-первых, официальная инфляция (5,69%) и субъективные ощущения (около 15%) — это разные измерения. При планировании бюджета логичнее ориентироваться на реальные расходы.
Во-вторых, продолжающийся рост цен на овощи базового набора напрямую влияет на ежедневные траты.
В-третьих, предстоящее повышение тарифов ЖКХ способно скорректировать годовую инфляцию вверх.
Пока инфляция выглядит сдержанной, но экономическая ситуация остаётся хрупкой. И для тех, кто планирует крупные покупки или формирует накопления, разумнее смотреть не на недельные колебания, а на среднесрочную тенденцию — а она всё ещё формируется, сообщает bank.yuga.ru.
