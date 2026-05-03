Морковь по-корейски больше не в моде: этот нежный салат без чеснока неожиданно затмевает привычный вкус

Анна Полякова Редактор food-ленты
Хотите простой и очень полезный салат на каждый день? Этот морковный салат получается невероятно нежным, сочным и совсем не острым.

Легкие овощные салаты всегда выручают, когда хочется чего-то свежего, но без лишних хлопот. Этот вариант из обычной моркови приятно удивляет: минимум ингредиентов, простая заправка и гармоничный вкус без резкости и чеснока. Делимся подробным рецептом, который легко приживется в вашем ежедневном меню.

Почему этот морковный салат стоит попробовать

Главный плюс блюда — его универсальность. Салат отлично подходит и к обеду, и к ужину, сочетается с мясом, рыбой или крупами. При этом он остается легким и витаминным, что особенно актуально для тех, кто следит за питанием.

В отличие от классической моркови по-корейски, здесь нет остроты и агрессивных специй. Вкус получается мягким, слегка сладковатым и очень свежим.

Подготовка моркови и зелени

Для основы возьмите 300 г свежей моркови — это примерно 4 средних корнеплода. Натрите ее на крупной терке или воспользуйтесь теркой для моркови по-корейски, если хотите более длинную и аккуратную соломку.

Небольшой пучок петрушки мелко нарежьте и добавьте к моркови. Зелень придаст салату приятный аромат и сделает вкус более ярким, а внешний вид — аппетитным.

Аккуратно перемешайте ингредиенты, чтобы петрушка равномерно распределилась.

Секрет вкусной домашней заправки

Именно заправка делает этот салат особенным. В небольшой миске смешайте:

  • 1 ст. л. лимонного сока

  • 1 ст. л. растительного масла

  • 0,5 ч. л. меда

  • 0,5 ст. л. горчицы в зернах

  • щепотку соли

Тщательно перемешайте смесь до однородности. Мед мягко сглаживает кислоту лимонного сока и делает вкус более сбалансированным. Если меда под рукой нет, его можно заменить небольшим количеством сахара — результат тоже будет удачным.

Полейте заправкой морковь с петрушкой и аккуратно перемешайте. Дайте салату постоять 10–15 минут, чтобы он пропитался и стал еще сочнее.

Граммовки ингредиентов

  • морковь — 300 г (примерно 4 шт.)

  • петрушка — небольшой пучок

  • лимонный сок — 1 ст. л.

  • растительное масло — 1 ст. л.

  • мед — 0,5 ч. л.

  • горчица в зернах — 0,5 ст. л.

  • соль — по вкусу

Этот простой рецепт морковного салата доказывает, что вкусное и полезное блюдо можно приготовить буквально за несколько минут. Попробуйте — и, возможно, он станет вашим любимым вариантом на каждый день, делится kubnews.ru.

