Морковь по-корейски больше не в моде: этот нежный салат без чеснока неожиданно затмевает привычный вкус
Морковный салат без чеснока удивляет нежностью и сочностью / PROKAZAN
Хотите простой и очень полезный салат на каждый день? Этот морковный салат получается невероятно нежным, сочным и совсем не острым.
Легкие овощные салаты всегда выручают, когда хочется чего-то свежего, но без лишних хлопот. Этот вариант из обычной моркови приятно удивляет: минимум ингредиентов, простая заправка и гармоничный вкус без резкости и чеснока. Делимся подробным рецептом, который легко приживется в вашем ежедневном меню.
Почему этот морковный салат стоит попробовать
Главный плюс блюда — его универсальность. Салат отлично подходит и к обеду, и к ужину, сочетается с мясом, рыбой или крупами. При этом он остается легким и витаминным, что особенно актуально для тех, кто следит за питанием.
В отличие от классической моркови по-корейски, здесь нет остроты и агрессивных специй. Вкус получается мягким, слегка сладковатым и очень свежим.
Подготовка моркови и зелени
Для основы возьмите 300 г свежей моркови — это примерно 4 средних корнеплода. Натрите ее на крупной терке или воспользуйтесь теркой для моркови по-корейски, если хотите более длинную и аккуратную соломку.
Небольшой пучок петрушки мелко нарежьте и добавьте к моркови. Зелень придаст салату приятный аромат и сделает вкус более ярким, а внешний вид — аппетитным.
Аккуратно перемешайте ингредиенты, чтобы петрушка равномерно распределилась.
Секрет вкусной домашней заправки
Именно заправка делает этот салат особенным. В небольшой миске смешайте:
1 ст. л. лимонного сока
1 ст. л. растительного масла
0,5 ч. л. меда
0,5 ст. л. горчицы в зернах
щепотку соли
Тщательно перемешайте смесь до однородности. Мед мягко сглаживает кислоту лимонного сока и делает вкус более сбалансированным. Если меда под рукой нет, его можно заменить небольшим количеством сахара — результат тоже будет удачным.
Полейте заправкой морковь с петрушкой и аккуратно перемешайте. Дайте салату постоять 10–15 минут, чтобы он пропитался и стал еще сочнее.
Граммовки ингредиентов
морковь — 300 г (примерно 4 шт.)
петрушка — небольшой пучок
лимонный сок — 1 ст. л.
растительное масло — 1 ст. л.
мед — 0,5 ч. л.
горчица в зернах — 0,5 ст. л.
соль — по вкусу
Этот простой рецепт морковного салата доказывает, что вкусное и полезное блюдо можно приготовить буквально за несколько минут. Попробуйте — и, возможно, он станет вашим любимым вариантом на каждый день, делится kubnews.ru.
