Священник назвал четыре смертных греха вместо семи

Анна Сальникова
Священнослужитель Русской православной церкви Владимир Головин высказал мнение о количестве смертных грехов, упоминаемых в Библии. Как передает ИА «Кулик», он отметил, что речь идет не о семи, как принято считать, а о четырех.

Он пояснил, что в Ветхом Завете именно за эти проступки предусматривалось наказание в виде побиения камнями. К ним, по его словам, относятся хула на Бога, убийство, разврат и серьезное оскорбление родителей.

Священник также отметил, что не относит рукоблудие к смертным грехам, несмотря на существующие разные взгляды на этот вопрос.

По его словам, совершение одного из этих четырех грехов ведет к утрате присутствия Святого Духа. Остальные поступки он считает тяжкими, но не имеющими таких последствий.

В завершение он напомнил евангельский эпизод о женщине, которую собирались побить камнями. Как он рассказал, Христос тогда обратился к людям со словами о том, что первый камень должен бросить тот, кто сам без греха. После этого, по его словам, Христос сказал женщине, что не осуждает ее, и призвал больше не грешить.

