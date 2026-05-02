Священник назвал четыре смертных греха вместо семи
Священнослужитель Русской православной церкви Владимир Головин высказал мнение о количестве смертных грехов, упоминаемых в Библии. Как передает ИА «Кулик», он отметил, что речь идет не о семи, как принято считать, а о четырех.
Он пояснил, что в Ветхом Завете именно за эти проступки предусматривалось наказание в виде побиения камнями. К ним, по его словам, относятся хула на Бога, убийство, разврат и серьезное оскорбление родителей.
Священник также отметил, что не относит рукоблудие к смертным грехам, несмотря на существующие разные взгляды на этот вопрос.
По его словам, совершение одного из этих четырех грехов ведет к утрате присутствия Святого Духа. Остальные поступки он считает тяжкими, но не имеющими таких последствий.
В завершение он напомнил евангельский эпизод о женщине, которую собирались побить камнями. Как он рассказал, Христос тогда обратился к людям со словами о том, что первый камень должен бросить тот, кто сам без греха. После этого, по его словам, Христос сказал женщине, что не осуждает ее, и призвал больше не грешить.
