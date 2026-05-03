Электромобиль загорелся на парковке торгового центра Казани
Утром в среду на парковке торгового центра «Корстон» в Казани произошел пожар электромобиля Tesla. Инцидент был зафиксирован очевидцами и опубликован в городских интернет-сообществах.
По информации ГУ МЧС России по Республике Татарстан, на место происшествия выехали пожарные расчеты. Прибывшие спасатели оперативно ликвидировали открытое горение автомобиля.
В результате пожара пострадавших не было. Причины возгорания электромобиля уточняются.
