Опасная ловушка для автомобилистов уже работает: мошенники под видом Госавтоинспекции выманивают деньги у водителей

Россиян предупредили о новой волне мошенничества: злоумышленники начали рассылать поддельные уведомления якобы от имени Госавтоинспекции о нарушениях, зафиксированных дорожными камерами. На первый взгляд такие сообщения выглядят правдоподобно — именно на это и делают ставку аферисты.

Люди привыкли получать «письма счастья» за превышение скорости или непристегнутый ремень. Камеры действительно иногда фиксируют даже спорные моменты. Известны случаи, когда система принимала крупную мягкую игрушку или объемный пакет на переднем сиденье за пассажира без ремня безопасности. Поэтому очередное уведомление о штрафе редко вызывает подозрения.

Как работает новая схема

Как сообщает издание «Известия», мошенники используют доверие граждан к автоматической системе фиксации нарушений. Вместо официального уведомления человек получает сообщение со ссылкой. Текст обычно провокационный: «Посмотрите видео ДТП с вашим участием» или «Запись нарушения доступна по ссылке».

Эксперт по кибербезопасности Angara Security Николай Долгов поясняет, что злоумышленники чаще всего не прикрепляют вредоносные файлы напрямую. Они ведут пользователя на поддельные сайты, оформленные под официальный портал ГИБДД. Иногда предлагается открыть всплывающее окно или скачать «видео с камеры».

Отдельную опасность представляют ролики, созданные с помощью искусственного интеллекта. Такие видео могут выглядеть максимально реалистично и усиливать эффект доверия. Человек начинает паниковать и действует импульсивно — именно этого и добиваются мошенники.

Фальшивые чат-боты и сбор данных

Специалисты также прогнозируют распространение фиктивных чат-ботов от имени Госавтоинспекции. В них якобы можно уточнить детали нарушения или получить консультацию. На практике же жертву постепенно подводят к переходу по вредоносной ссылке или просят ввести личные данные.

В результате мошенники получают доступ к персональной информации, банковским данным или аккаунту на «Госуслугах». Иногда пользователя убеждают оплатить «штраф» напрямую через поддельную форму оплаты.

Как защитить себя от обмана

Эксперты напоминают: никогда не переходите по ссылкам из подозрительных SMS и писем, даже если сообщение выглядит официально. Не скачивайте вложения и не устанавливайте приложения по таким рекомендациям.

Если пришло уведомление о штрафе, лучше самостоятельно открыть браузер и вручную ввести адрес официального сайта Госавтоинспекции или зайти в личный кабинет на «Госуслугах». Только так можно убедиться в подлинности информации и избежать потери денег.

В условиях стремительного развития технологий мошенники становятся изобретательнее, а схемы — убедительнее. Поэтому цифровая осторожность сегодня — не просто рекомендация, а необходимость.

