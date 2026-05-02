Не у нас

Туристки пожаловались на доплату при заселении в Абхазии

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

В курортном комплексе «Пицунда» в Абхазии российские туристки столкнулись с требованием доплатить за уже оплаченный номер. Об этом сообщает «Блокнот».

Ситуация произошла с тремя пожилыми женщинами, приехавшими на отдых. При заселении сотрудники сообщили им, что предоставляемый номер относится к более комфортной категории, поэтому требуется дополнительная оплата — по 1000 рублей с человека.

Женщины, как отмечается, опасались, что в случае отказа их могут разместить в менее удобных условиях. В итоге они согласились и передали 3000 рублей.

Рекомендуем также:

  1. Ремонт больше не будет прежним: 8 стильных и долговечных материалов, которые заменят обои и линолеум в 2026 году
  2. Пенсия-2027 меняет правила игры: почему увольнение внезапно стало единственным способом получить индексацию

Авторы туристических блогов, как сообщается, отмечают, что подобные случаи не являются редкостью и встречаются не только в Абхазии. По их словам, аналогичная практика иногда наблюдается и в других популярных направлениях, включая Турцию и Египет.

Также утверждается, что размер доплат может зависеть от возраста туристов, их внешнего вида и предполагаемой платежеспособности.

Этот случай, как отмечается, показывает, что при поездках важно внимательно проверять условия бронирования и сохранять подтверждающие документы. При заселении рекомендуется добиваться соблюдения ранее согласованных условий, особенно в туристических регионах, где уже возникали вопросы к качеству сервиса.

Рекомендуем также:

  1. Ремонт больше не будет прежним: 8 стильных и долговечных материалов, которые заменят обои и линолеум в 2026 году
  2. Пенсия-2027 меняет правила игры: почему увольнение внезапно стало единственным способом получить индексацию
  3. «Прочее» в платежке оказалось ловушкой: как россиян по ЖКХ обворовывают через незаметные начисления каждый месяц

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Гороскопы

день назад

Жизнь изменится до неузнаваемости уже с 9 мая: три знака зодиака окажутся в центре судьбоносных событий

Гид по Казани

49 минут назад

Бар, караоке, баня или фотосессия: как провести мальчишник и девичник в Казани

удаление сорняков

Гороскопы

16 часов назад

Май перевернёт жизнь этих знаков: астрологи раскрыли тех, кто получит максимум в 2026 году

Гид по Казани

2 дня назад

Преобразите жизнь этой весной: что сделать до лета

поменять шаровую цена в Москве

Кулинария

день назад

Забудьте про колбасу на завтрак: этот паштет из куриной грудки получается нежным и вкуснее в разы

Гороскопы

день назад

2026 год станет точкой перезапуска: астрологи раскрыли, кому выпадет шанс начать всё заново

Кулинария

день назад

Всего стакан овсянки — и магия на кухне: пирог, который съедают быстрее, чем остывает

Кулинария

10 часов назад

Жарка больше не нужна и лишнее масло тоже: немецкие котлеты в духовке получаются сочными и нежными

Польза

день назад

Отказался от дорогого сайдинга и не пожалел: простой материал помог обновить фасад и сэкономить 200 тысяч
Новости Казани
10 часов назад

Экс-замглавы УФАС Татарстана пошел под суд по делу на 146 млн

В Татарстане завершено расследование уголовного...

Новости Казани

21 минуту назад

Фермер предстанет перед судом за финансирование взятки

Гид по Казани

49 минут назад

Бар, караоке, баня или фотосессия: как провести мальчишник и девичник в Казани

Новости Татарстана

58 минут назад

Электромонтажник погиб от удара током в Бугульме

Новости России

час назад

Размер пенсии окажется неприятным сюрпризом: названы причины, которые снижают будущие выплаты
В Казани частные дома оказались дешевле трехком...
Новости Казани
день назад

В Казани частные дома оказались дешевле трехкомнатных квартир

Новости Татарстана

час назад

Речной маршрут Казань – Набережные Челны дополнят остановкой в Камском Устье

Новости Казани

2 часа назад

В Казани мотоциклист погиб в ДТП с легковым автомобилем

Новости Татарстана

2 часа назад

ДТП на трассе М-7 в Татарстане унесло две жизни
«Натирают зубы содой, а потом платят 80 тысяч з...
Интересное в Казани
6 дней назад

«Натирают зубы содой, а потом платят 80 тысяч за имплант»: стоматолог из Казани рассказала, почему домашнее отбеливание дорогое удовольствие