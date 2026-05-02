Туристки пожаловались на доплату при заселении в Абхазии
В курортном комплексе «Пицунда» в Абхазии российские туристки столкнулись с требованием доплатить за уже оплаченный номер. Об этом сообщает «Блокнот».
Ситуация произошла с тремя пожилыми женщинами, приехавшими на отдых. При заселении сотрудники сообщили им, что предоставляемый номер относится к более комфортной категории, поэтому требуется дополнительная оплата — по 1000 рублей с человека.
Женщины, как отмечается, опасались, что в случае отказа их могут разместить в менее удобных условиях. В итоге они согласились и передали 3000 рублей.
Авторы туристических блогов, как сообщается, отмечают, что подобные случаи не являются редкостью и встречаются не только в Абхазии. По их словам, аналогичная практика иногда наблюдается и в других популярных направлениях, включая Турцию и Египет.
Также утверждается, что размер доплат может зависеть от возраста туристов, их внешнего вида и предполагаемой платежеспособности.
Этот случай, как отмечается, показывает, что при поездках важно внимательно проверять условия бронирования и сохранять подтверждающие документы. При заселении рекомендуется добиваться соблюдения ранее согласованных условий, особенно в туристических регионах, где уже возникали вопросы к качеству сервиса.
