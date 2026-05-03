Татарстан выделил 190 млн рублей предпринимателям-участникам СВО

Министерство экономики Татарстана в 2026 году направило около 190 миллионов рублей господдержки предпринимателям, участвовавшим в специальной военной операции. Финансирование осуществляется через микрофинансовую программу «Поддержка СВО» и нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика».

Заемные средства выдаются на сумму до 5 миллионов рублей под 5 процентов годовых. Получить кредит могут не только сами участники СВО, но и их родственники, а также компании, которые трудоустроили военнослужащих по контракту.

Дополнительно республика поддерживает ветеранов через программу лизинга оборудования. Максимальная сумма кредита увеличена с 20 до 40 миллионов рублей при ставке 5 процентов годовых.

В Татарстане реализуются и другие меры поддержки участников СВО: образовательные программы для предпринимателей, консультационная помощь и содействие в открытии собственного бизнеса. Более 260 человек уже прошли обучение в рамках этих инициатив.

Кроме экономической поддержки, ветераны получают медицинскую помощь, включая реабилитацию, лечение и психотерапевтическую поддержку.