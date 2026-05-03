Священник рассказал, как реагировать на сон с усопшим

Священнослужитель Русской православной церкви рассказал, как верующим следует относиться к снам, в которых умерший человек зовет за собой. Как сообщает Life, такие сновидения не стоит считать предвестниками беды.

Он пояснил, что в подобных ситуациях важно не поддаваться страху. По его словам, правильной реакцией должна стать молитва за упокой души того, кто появился во сне.

Священник отметил, что усопшие нуждаются в молитвенной поддержке живых. Такой сон, как он указал, можно воспринимать как напоминание о необходимости вспомнить человека и проявить духовную заботу.

Особое значение, по его словам, имеет личная молитва. Он подчеркнул, что искреннее обращение к Богу важнее формального поминовения.

При этом церковные обряды также остаются частью традиции. Верующие могут заказать сорокоуст, панихиду или другие службы, однако, как он отметил, важно молиться с участием сердца, а не ограничиваться внешними действиями.

Священнослужитель подчеркнул, что подобные сны не должны вызывать панику. Для верующего человека это прежде всего повод вспомнить об умерших, помолиться за них и сохранить духовную связь с близкими.

