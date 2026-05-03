Новости России

Водителей ждут жесткие ограничения уже сейчас: новое правило запрещает движение в определенные часы с 10 до 22

Законы Авто Новости России
Ульяна Сенько Редактор федеральной ленты новостей
Ульяна Сенько
С мая для автомобилистов вводят новое ограничен...

Новые правила меняют привычный режим водителей / PROKAZAN

Подписаться на Дзен.канал

С мая для российских автомобилистов меняются правила передвижения по городам. В ряде центральных районов вводится запрет на въезд личного транспорта в дневные и вечерние часы. Нарушителям грозят штрафы, а контроль будет вестись не только инспекторами, но и автоматическими камерами.

Въезд по расписанию: что изменится с мая

Новое ограничение касается так называемых «тихих» и туристических зон. Речь идет о центральных улицах, набережных, территориях рядом с крупными парками и популярными достопримечательностями. Именно там с 10:00 до 22:00 въезд на личном автомобиле окажется под запретом.

Инициатива направлена на снижение уровня шума, загазованности и транспортной нагрузки. Власти рассчитывают, что такие меры сделают центр городов более комфортным для пешеходов и туристов, а также помогут разгрузить дороги в часы наибольшей активности.

При этом полностью движение перекрывать не будут. Ограничение не коснется общественного транспорта, автомобилей экстренных служб, лицензированных такси, а также жителей этих районов — при наличии оформленного пропуска.

Кого будут штрафовать и как выявят нарушителей

Попытка проехать по привычному маршруту в запрещенные часы может обернуться штрафом. Причем теперь рассчитывать на устное предупреждение практически не приходится.

Контроль будет вестись как дорожными патрулями, так и стационарными камерами фиксации. Системы автоматически считывают номер автомобиля и проверяют наличие разрешения на въезд. Если его нет — постановление о штрафе придет владельцу транспортного средства.

Таким образом, даже если инспектора поблизости нет, нарушение все равно может быть зафиксировано. Это делает новые правила особенно чувствительными для тех, кто привык «срезать» путь через центр.

Что делать водителям уже сейчас

Автовладельцам советуют заранее проверить, не попадает ли их привычный маршрут в перечень ограниченных зон. Списки улиц и схемы движения публикуются на официальных сайтах городских администраций, а также постепенно появляются в популярных навигационных сервисах.

Тем, кто проживает или работает внутри таких территорий, важно своевременно оформить пропуск и уточнить порядок его получения. В противном случае даже постоянная регистрация в доме внутри зоны не спасет от штрафа.

Остальным автомобилистам придется адаптироваться: планировать поездки заранее, пользоваться перехватывающими парковками или пересаживаться на общественный транспорт в часы действия запрета.

Зачем это нужно городам

Эксперты отмечают, что подобная практика уже применяется в ряде крупных городов и показывает заметный эффект. В центре становится меньше хаотичной парковки, снижается уровень шума, а пешеходные пространства становятся безопаснее.

Однако для самих водителей май может стать периодом привыкания. Привычка проезжать через центр в дневное время теперь способна обернуться дополнительными расходами.

Новые правила фактически меняют подход к использованию личного транспорта в городах — приоритет постепенно смещается в сторону пешеходов и общественного транспорта, сообщает primpress.ru.

Рекомендуем также:

  1. С 3 мая любовь перевернет жизнь одного знака зодиака: судьба подарит шанс на настоящее счастье в отношениях
  2. Им улыбнется редкая удача именно сегодня: астрологи выделили три знака зодиака с максимальным везением
  3. Назван главный фаворит мая: с 3 числа этот знак зодиака одержит серию ярких побед и превзойдет всех
  4. В мае с оплатой ЖКХ лучше не торопиться: эксперты объяснили, почему пауза может сохранить деньги
  5. С мая пенсионеров ждут важные изменения: новая льгота коснется всех и повлияет на повседневные расходы

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Гороскопы

16 часов назад

Май перевернёт жизнь этих знаков: астрологи раскрыли тех, кто получит максимум в 2026 году

Гид по Казани

час назад

Бар, караоке, баня или фотосессия: как провести мальчишник и девичник в Казани

как работают тараканьи ловушки

Гороскопы

день назад

Жизнь изменится до неузнаваемости уже с 9 мая: три знака зодиака окажутся в центре судьбоносных событий

Гид по Казани

3 дня назад

Где в Казани заботятся о внешности и красоте

изготовление гардеробных в Санкт-Петербурге

Кулинария

день назад

Забудьте про колбасу на завтрак: этот паштет из куриной грудки получается нежным и вкуснее в разы

Гороскопы

день назад

2026 год станет точкой перезапуска: астрологи раскрыли, кому выпадет шанс начать всё заново

Кулинария

день назад

Всего стакан овсянки — и магия на кухне: пирог, который съедают быстрее, чем остывает

Кулинария

10 часов назад

Жарка больше не нужна и лишнее масло тоже: немецкие котлеты в духовке получаются сочными и нежными

Польза

день назад

Отказался от дорогого сайдинга и не пожалел: простой материал помог обновить фасад и сэкономить 200 тысяч
Новости Казани
10 часов назад

Экс-замглавы УФАС Татарстана пошел под суд по делу на 146 млн

В Татарстане завершено расследование уголовного...

Новости Казани

34 минуты назад

Фермер предстанет перед судом за финансирование взятки

Новости Татарстана

час назад

Электромонтажник погиб от удара током в Бугульме

Новости Татарстана

час назад

Речной маршрут Казань – Набережные Челны дополнят остановкой в Камском Устье

Новости Казани

2 часа назад

В Казани мотоциклист погиб в ДТП с легковым автомобилем
В Казани частные дома оказались дешевле трехком...
Новости Казани
день назад

В Казани частные дома оказались дешевле трехкомнатных квартир

Новости Татарстана

3 часа назад

ДТП на трассе М-7 в Татарстане унесло две жизни

Новости Казани

3 часа назад

Банк ДОМ.РФ открыл прием заявок на кредитование подрядчиков ИЖС в рамках программы «зонтичного» поручительства

Новости Казани

3 часа назад

Улица Годовикова в Казани закроется на четыре дня
«Приходят без опыта, а через полгода зарабатыва...
Интересное в Казани
6 дней назад

«Приходят без опыта, а через полгода зарабатывают стабильно»: где в Казани новичка доводят до результата, а не бросают на старте