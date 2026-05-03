Водителей ждут жесткие ограничения уже сейчас: новое правило запрещает движение в определенные часы с 10 до 22

С мая для российских автомобилистов меняются правила передвижения по городам. В ряде центральных районов вводится запрет на въезд личного транспорта в дневные и вечерние часы. Нарушителям грозят штрафы, а контроль будет вестись не только инспекторами, но и автоматическими камерами.

Въезд по расписанию: что изменится с мая

Новое ограничение касается так называемых «тихих» и туристических зон. Речь идет о центральных улицах, набережных, территориях рядом с крупными парками и популярными достопримечательностями. Именно там с 10:00 до 22:00 въезд на личном автомобиле окажется под запретом.

Инициатива направлена на снижение уровня шума, загазованности и транспортной нагрузки. Власти рассчитывают, что такие меры сделают центр городов более комфортным для пешеходов и туристов, а также помогут разгрузить дороги в часы наибольшей активности.

При этом полностью движение перекрывать не будут. Ограничение не коснется общественного транспорта, автомобилей экстренных служб, лицензированных такси, а также жителей этих районов — при наличии оформленного пропуска.

Кого будут штрафовать и как выявят нарушителей

Попытка проехать по привычному маршруту в запрещенные часы может обернуться штрафом. Причем теперь рассчитывать на устное предупреждение практически не приходится.

Контроль будет вестись как дорожными патрулями, так и стационарными камерами фиксации. Системы автоматически считывают номер автомобиля и проверяют наличие разрешения на въезд. Если его нет — постановление о штрафе придет владельцу транспортного средства.

Таким образом, даже если инспектора поблизости нет, нарушение все равно может быть зафиксировано. Это делает новые правила особенно чувствительными для тех, кто привык «срезать» путь через центр.

Что делать водителям уже сейчас

Автовладельцам советуют заранее проверить, не попадает ли их привычный маршрут в перечень ограниченных зон. Списки улиц и схемы движения публикуются на официальных сайтах городских администраций, а также постепенно появляются в популярных навигационных сервисах.

Тем, кто проживает или работает внутри таких территорий, важно своевременно оформить пропуск и уточнить порядок его получения. В противном случае даже постоянная регистрация в доме внутри зоны не спасет от штрафа.

Остальным автомобилистам придется адаптироваться: планировать поездки заранее, пользоваться перехватывающими парковками или пересаживаться на общественный транспорт в часы действия запрета.

Зачем это нужно городам

Эксперты отмечают, что подобная практика уже применяется в ряде крупных городов и показывает заметный эффект. В центре становится меньше хаотичной парковки, снижается уровень шума, а пешеходные пространства становятся безопаснее.

Однако для самих водителей май может стать периодом привыкания. Привычка проезжать через центр в дневное время теперь способна обернуться дополнительными расходами.

Новые правила фактически меняют подход к использованию личного транспорта в городах — приоритет постепенно смещается в сторону пешеходов и общественного транспорта, сообщает primpress.ru.

Рекомендуем также: