Новый анализ крови выявляет рак за 3 года до первых признаков

Исследователи из Университета Джонса Хопкинса сообщили о возможности обнаруживать признаки рака за несколько лет до постановки диагноза. Работа опубликована в журнале Cancer Discovery.

Метод основан на анализе фрагментов ДНК, которые циркулируют в крови. Ученые искали мутации, связанные с опухолевыми процессами, способные появляться задолго до клинических проявлений болезни.

Ранее такие молекулы считались трудными для использования в ранней диагностике, так как их концентрация на начальных стадиях крайне мала. Однако более чувствительные методы секвенирования позволили выявлять даже минимальные изменения.

В ходе исследования специалисты проанализировали образцы крови людей, у которых позже диагностировали онкологические заболевания. Как отмечается, в ряде случаев мутации удавалось обнаружить более чем за три года до постановки диагноза.

Авторы считают, что такие результаты могут лечь в основу новых подходов к раннему выявлению рака. По их мнению, чем раньше удается обнаружить признаки заболевания, тем больше возможностей появляется для наблюдения и своевременного лечения.

При этом исследователи подчеркнули, что метод требует дальнейшей проверки. Они планируют продолжить работу и протестировать подход на большем числе участников, чтобы оценить его точность и надежность.

Целью дальнейших исследований, как отмечается, является создание инструмента, позволяющего выявлять рак до появления выраженных симптомов.

