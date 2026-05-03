Новый анализ крови выявляет рак за 3 года до первых признаков
Исследователи из Университета Джонса Хопкинса сообщили о возможности обнаруживать признаки рака за несколько лет до постановки диагноза. Работа опубликована в журнале Cancer Discovery.
Метод основан на анализе фрагментов ДНК, которые циркулируют в крови. Ученые искали мутации, связанные с опухолевыми процессами, способные появляться задолго до клинических проявлений болезни.
Ранее такие молекулы считались трудными для использования в ранней диагностике, так как их концентрация на начальных стадиях крайне мала. Однако более чувствительные методы секвенирования позволили выявлять даже минимальные изменения.
В ходе исследования специалисты проанализировали образцы крови людей, у которых позже диагностировали онкологические заболевания. Как отмечается, в ряде случаев мутации удавалось обнаружить более чем за три года до постановки диагноза.
Авторы считают, что такие результаты могут лечь в основу новых подходов к раннему выявлению рака. По их мнению, чем раньше удается обнаружить признаки заболевания, тем больше возможностей появляется для наблюдения и своевременного лечения.
При этом исследователи подчеркнули, что метод требует дальнейшей проверки. Они планируют продолжить работу и протестировать подход на большем числе участников, чтобы оценить его точность и надежность.
Целью дальнейших исследований, как отмечается, является создание инструмента, позволяющего выявлять рак до появления выраженных симптомов.
