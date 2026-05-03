Не у нас

Новый анализ крови выявляет рак за 3 года до первых признаков

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Исследователи из Университета Джонса Хопкинса сообщили о возможности обнаруживать признаки рака за несколько лет до постановки диагноза. Работа опубликована в журнале Cancer Discovery.

Метод основан на анализе фрагментов ДНК, которые циркулируют в крови. Ученые искали мутации, связанные с опухолевыми процессами, способные появляться задолго до клинических проявлений болезни.

Ранее такие молекулы считались трудными для использования в ранней диагностике, так как их концентрация на начальных стадиях крайне мала. Однако более чувствительные методы секвенирования позволили выявлять даже минимальные изменения.

Рекомендуем также:

  1. Ловушка для водителей уже работает: за какую деталь камеры начали массово выписывать штрафы и кто оказался вне зоны риска
  2. Хозяйки больше не варят свеклу часами: всего одна ложка на литр воды — и результат удивляет уже через 7 минут

В ходе исследования специалисты проанализировали образцы крови людей, у которых позже диагностировали онкологические заболевания. Как отмечается, в ряде случаев мутации удавалось обнаружить более чем за три года до постановки диагноза.

Авторы считают, что такие результаты могут лечь в основу новых подходов к раннему выявлению рака. По их мнению, чем раньше удается обнаружить признаки заболевания, тем больше возможностей появляется для наблюдения и своевременного лечения.

При этом исследователи подчеркнули, что метод требует дальнейшей проверки. Они планируют продолжить работу и протестировать подход на большем числе участников, чтобы оценить его точность и надежность.

Целью дальнейших исследований, как отмечается, является создание инструмента, позволяющего выявлять рак до появления выраженных симптомов.

Рекомендуем также:

  1. Ремонт больше не будет прежним: 8 стильных и долговечных материалов, которые заменят обои и линолеум в 2026 году
  2. Пенсия-2027 меняет правила игры: почему увольнение внезапно стало единственным способом получить индексацию
  3. «Прочее» в платежке оказалось ловушкой: как россиян по ЖКХ обворовывают через незаметные начисления каждый месяц

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Гороскопы

день назад

Жизнь изменится до неузнаваемости уже с 9 мая: три знака зодиака окажутся в центре судьбоносных событий

Гид по Казани

47 минут назад

Бар, караоке, баня или фотосессия: как провести мальчишник и девичник в Казани

рошаль это

Гороскопы

16 часов назад

Май перевернёт жизнь этих знаков: астрологи раскрыли тех, кто получит максимум в 2026 году

Гид по Казани

3 дня назад

Где заказать с доставкой — лучшие сервисы в одном проекте

удаление цветных татуировок в Москве

Кулинария

день назад

Забудьте про колбасу на завтрак: этот паштет из куриной грудки получается нежным и вкуснее в разы

Гороскопы

день назад

2026 год станет точкой перезапуска: астрологи раскрыли, кому выпадет шанс начать всё заново

Польза

день назад

Отказался от дорогого сайдинга и не пожалел: простой материал помог обновить фасад и сэкономить 200 тысяч

Гороскопы

день назад

Май 2026 станет месяцем судьбоносных перемен: астрологи раскрыли даты денег, любви и самых опасных периодов

Польза

7 часов назад

Урожай взлетает до 6 кг с каждой грядки без дорогих удобрений: чем полить клубнику в цветении вместо йода и бора
Новости Казани
10 часов назад

Экс-замглавы УФАС Татарстана пошел под суд по делу на 146 млн

В Татарстане завершено расследование уголовного...

Новости Казани

19 минут назад

Фермер предстанет перед судом за финансирование взятки

Новости Татарстана

56 минут назад

Электромонтажник погиб от удара током в Бугульме

Новости России

час назад

Размер пенсии окажется неприятным сюрпризом: названы причины, которые снижают будущие выплаты

Новости Казани

2 часа назад

В Казани мотоциклист погиб в ДТП с легковым автомобилем
В Казани частные дома оказались дешевле трехком...
Новости Казани
день назад

В Казани частные дома оказались дешевле трехкомнатных квартир

Новости Татарстана

2 часа назад

ДТП на трассе М-7 в Татарстане унесло две жизни

Новости Казани

3 часа назад

Банк ДОМ.РФ открыл прием заявок на кредитование подрядчиков ИЖС в рамках программы «зонтичного» поручительства

Новости России

3 часа назад

Тайна аристократии скрыта в деталях организма: какая группа крови указывает на дворянские корни
«Натирают зубы содой, а потом платят 80 тысяч з...
Интересное в Казани
6 дней назад

«Натирают зубы содой, а потом платят 80 тысяч за имплант»: стоматолог из Казани рассказала, почему домашнее отбеливание дорогое удовольствие