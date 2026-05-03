Новости Татарстана

Инфляция в Татарстане достигла 7,08% в годовом выражении

Диляра Аминова Редактор выходного дня
По данным Банка России, в марте цены в регионе выросли на 0,79% по сравнению с февралем. Годовая инфляция в Татарстане составила 7,08%, что превышает средний показатель по Приволжскому федеральному округу (6,67%) и по России в целом (5,86%).

Среди продуктов питания наибольший рост цен зафиксирован на куриные яйца. Это объясняется предпраздничным спросом перед Пасхой, а также увеличением стоимости кормов, упаковки и логистических услуг. За год яйца подорожали на 0,65%.

В сфере услуг общественного питания цены выросли на 10,49% за год. Рестораны и кафе повысили ценники из-за роста расходов на продукты, заработную плату и аренду помещений. Среди непродовольственных товаров наиболее значительный рост показали печатные издания — на 13,17% за год, тогда как цены на компьютеры снизились на 2,63%.

Медицинские услуги лидируют по темпам роста стоимости — 14,59% в годовом выражении. Клиники увеличили расходы на медикаменты, инструменты и оборудование.

