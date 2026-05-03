В Казани возбуждено дело после травмы ребенка на стадионе

12-летний мальчик получил травму головы на футбольном поле столицы Татарстана во время тренировки. Ребенок повис на воротах, конструкция упала и ударила его по голове. Мальчика госпитализировали.

По информации пресс-службы СК России, председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о происшествии. Инцидент выявлен из сообщений в интернете.

Проверка показала, что ворота были закреплены ненадежно и остаются неправильно смонтированными. По факту возбуждено уголовное дело. Руководитель СУ СК России по Татарстану Валерий Липский доложит о ходе расследования.

Инцидент привлек внимание руководства ведомства в контексте проверки безопасности на спортивных объектах региона.