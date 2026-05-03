Забудьте про щи и борщ навсегда: тосканский суп удивляет насыщенным вкусом и становится новым фаворитом

Если привычные щи и борщи уже не вызывают восторга, самое время разнообразить домашнее меню. Сытный мясной суп по-тоскански — это тот случай, когда простые ингредиенты превращаются в блюдо с ресторанным характером. Нежная сливочная текстура, аромат специй и насыщенный вкус фарша делают его идеальным вариантом для семейного обеда или уютного ужина.

Этот суп легко готовится, не требует экзотических продуктов и при этом приятно удивляет. Попробовав однажды, вы наверняка добавите его в список любимых рецептов.

Что понадобится для приготовления

Для четырех порций возьмите 250 г свиного или говяжьего фарша, 300 г картофеля, 120–150 г репчатого лука и два зубчика чеснока. Также потребуется 200 мл сливок жирностью 15%, 50 г сливочного масла и 30 г твердого сыра.

Из специй подготовьте чайную ложку молотой паприки, столько же соли, четверть чайной ложки черного молотого перца, чайную ложку сахара и чайную ложку сухих итальянских трав. В завершение понадобятся 2–3 веточки свежей петрушки, два небольших листа салата латук и полтора литра воды.

Ароматная основа — залог вкуса

Начните с зелени: мелко нарежьте петрушку. В сковороде растопите половину сливочного масла и выложите фарш. Добавьте к нему петрушку, паприку, итальянские травы, соль, сахар и черный перец.

Тщательно перемешайте фарш со специями, затем натрите один зубчик чеснока на мелкой терке и отправьте к мясу. Обжаривайте 5–6 минут, периодически разбивая комочки деревянной лопаткой. Мясо должно слегка уменьшиться в объеме и приобрести аппетитный оттенок благодаря паприке и травам.

Картофельная нежность и сливочный акцент

Пока фарш доходит до готовности, в кастрюле доведите до кипения полтора литра воды. Очищенный картофель нарежьте крупными кубиками и отправьте вариться до мягкости.

Отдельно на оставшемся сливочном масле обжарьте мелко нарезанные лук и второй зубчик чеснока — до золотистого цвета и характерного сладковатого аромата.

Когда картофель станет мягким, измельчите его прямо в бульоне до состояния пюре — удобно использовать погружной блендер. Добавьте обжаренные лук и чеснок, доведите до кипения и проварите 2–3 минуты. Затем влейте сливки, снова дождитесь закипания и варите еще около 5 минут.

Финальный штрих и подача

Теперь верните в кастрюлю обжаренный фарш. При необходимости досолите и варите суп еще 10 минут, чтобы вкусы полностью соединились.

После выключения плиты дайте блюду настояться 5–7 минут. Разлейте по тарелкам, посыпьте мелко натертым твердым сыром. Особую свежесть и легкую пикантность придаст половинка листа латука, добавленная прямо перед подачей.

Этот суп получается густым, ароматным и по-настоящему согревающим — идеальный выбор для тех, кто ищет новые вкусы без сложных кулинарных экспериментов, делится popcornnews.ru.

