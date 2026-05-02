В мае с оплатой ЖКХ лучше не торопиться: эксперты объяснили, почему пауза может сохранить деньги

Ульяна Сенько Редактор федеральной ленты новостей
Спешка с квитанциями может обернуться потерями / PROKAZAN

В мае многие россияне замечают: сумма в платежке за коммунальные услуги внезапно изменилась. Появились новые строки, вырос итог, а привычные цифры «поплыли». Юристы предупреждают — в этот месяц особенно важно не оплачивать квитанцию автоматически, а сначала внимательно разобраться в начислениях.

Материал подготовлен при участии Ирины Власовой, эксперта по ЖКХ и жилищному праву, консультанта по проверке коммунальных начислений.

Май — время корректировок и перерасчетов

По словам Ирины Власовой, май традиционно становится периодом, когда управляющие компании подводят итоги отопительного сезона. Именно поэтому в квитанциях могут появиться дополнительные строки: корректировка за отопление, перерасчет по общедомовым счетчикам, изменения по взносам на капитальный ремонт или начисления за общедомовые нужды.

На практике это означает, что итоговая сумма может как увеличиться, так и уменьшиться. Однако чаще жильцы сталкиваются именно с доначислениями.

Проблема в том, что подобные расчеты нередко сопровождаются ошибками. В платежках могут использоваться неверные площади квартир, устаревшие тарифы или некорректные периоды расчета. Иногда управляющие компании берут усредненные данные вместо фактических показаний счетчиков. Если оплатить такую квитанцию без проверки, впоследствии доказать свою правоту будет значительно сложнее — факт оплаты может трактоваться как согласие с начисленной суммой.

Почему важно взять паузу

Эксперт советует не затягивать с анализом, но и не оплачивать счет в первый же день. Первые несколько дней после получения квитанции лучше посвятить проверке начислений.

Стоит сравнить майскую платежку с предыдущими месяцами и обратить внимание на резкие скачки сумм. Если отопление уже отключено, в документе не должно быть текущей платы за него — допустима только корректировка за прошедший период с четким указанием дат.

Также важно сопоставить начисления с переданными вами показаниями счетчиков воды и электроэнергии. Если цифры расходятся, возможно, применен норматив вместо фактического потребления, что почти всегда приводит к завышению суммы.

Что делать при сомнительных начислениях

Если итог в квитанции кажется необоснованно высоким или появились непонятные строки, не стоит паниковать. По словам Ирины Власовой, первым шагом должен стать письменный запрос в управляющую компанию с требованием предоставить детальный расчет и нормативные основания начислений.

До получения разъяснений можно оплатить только ту часть квитанции, которая не вызывает вопросов — например, водоснабжение, электроэнергию или содержание жилья. Такой подход позволяет избежать накопления долга, но при этом сохранить возможность оспорить спорные суммы.

Важно фиксировать все обращения и сохранять копии заявлений. При необходимости это поможет защитить свои права в жилищной инспекции или суде.

Почему именно май — зона риска

В течение года начисления чаще идут по отработанной схеме. Но в мае накладываются сразу несколько факторов: завершение отопительного сезона, возможные изменения тарифов, исправление накопленных за зиму ошибок. Для управляющих организаций это период высокой нагрузки, а значит — и повышенной вероятности неточностей.

Речь не идет о призыве игнорировать оплату коммунальных услуг. Специалисты подчеркивают: важно не отказываться от платежей, а подходить к ним осознанно. Внимательная проверка строк в квитанции может занять всего несколько минут, но иногда позволяет сэкономить заметные суммы.

Майская пауза перед оплатой — это не конфликт с управляющей компанией, а способ защитить собственные деньги и избежать лишних расходов, сообщает primpress.ru.

Популярное

