Российские пенсионеры, независимо от того, работают ли они на заслуженном отдыхе, или уже только отдыхают, смогут получить прибавку к пенсии. Средний размер прибавки, пишет PRIMPRESS, может разниться, но в целом размер пенсии после рекордного повышение перевалит за 40 000 рублей.

Индексация состоится осенью 2023 года. Ряд соцвыплат в апреле проиндексировали на 3,3%. Осенью повышение получат военные пенсионеры и все категории, которые приравнены к ним. Им денежное довольствие увеличат на 10,5%.

И это, говорят пенсионные эксперты, рекордный уровень повышения за последние годы.

Пенсии, о которых идет речь, не зависят от трудового стажа, текущего статуса пенсионера - работает он или нет, значения не имеет.

После осенней индексации размер пенсий в среднем составит 41 900 рублей.

