Грезят о горящем Кремле: в офисе Владимира Зеленского снова угрожают ударом по Параду Победы

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак разместил в соцсетях изображение, на котором Красная площадь охвачена огнём, а в небе парят дроны. Кремль расценил это как прямой намёк на возможную атаку во время Парада Победы 9 мая.

Что на изображении?

На картинке в стиле пиксель-арт изображён Владимир Зеленский, парящий над горящей Красной площадью, залитой багровым светом пожаров. В небе — летящие беспилотники, а надпись на фоне гласит:

«Этот день мы приближали, как могли».

Андрей Ермак сопроводил публикацию фразой:

«Хорошо нарисовал».

Реакция Москвы

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал картину отражением "духовного состояния Зеленского".

В Госдуме прокомментировали пост как «угрозу», а самого Зеленского — «трусливым преступником», потерявшим связь с реальностью.

МИД РФ обвинил Киев в террористических намерениях.

Премьер Словакии Роберт Фицо отверг угрозы, назвав их «смешными и немыслимыми».

История с продолжением

Это не первый раз, когда подобный образ всплывает в информационном поле:

В конце марта журнал Time опубликовал фото кабинета Зеленского, где висит картина с горящим Кремлём — на том же фоне.

Кроме того, Владимир Зеленский отказался поддержать трёхдневное перемирие, предложенное Владимиром Путиным к 80-летию Победы, и предупредил глав государств, планирующих визит в Москву 9 мая, сообщает life.ru.