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Голикова заявила: неработающих россиян ждет новая жизнь уже с 1 июня

С июня текущего года планируется внести изменения в систему выплат страховой пенсии. В частности, установив её размер на уровне 18 521 рубля.

Надежда Острокол

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С июня текущего года планируется внести изменения в систему выплат страховой пенсии. В частности, установив её размер на уровне 18 521 рубля.

Необходимо выполнить ряд условий для того, чтобы иметь возможность отправиться в давно наработанный отдых. Пенсионный возраст для мужчин составит 65 лет, а для женщин – 60 лет. Однако в 2024 году никто из граждан России не сможет выйти на пенсию, исходя из текущих возрастных критериев.

Также важно учитывать социальный статус. Лица, находящиеся в категории инвалидов, либо их опекуны, а также работавшие в трудных условиях, имеют право на раннюю пенсию.

Для получения пенсии необходимо отработать минимум 14 лет, и чтобы индивидуальный пенсионный показатель составил 28,2 балла, сообщает SevastopolMedia.

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