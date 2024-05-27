Голикова заявила: неработающих россиян ждет новая жизнь уже с 1 июня
Надежда Острокол
С июня текущего года планируется внести изменения в систему выплат страховой пенсии. В частности, установив её размер на уровне 18 521 рубля.
Необходимо выполнить ряд условий для того, чтобы иметь возможность отправиться в давно наработанный отдых. Пенсионный возраст для мужчин составит 65 лет, а для женщин – 60 лет. Однако в 2024 году никто из граждан России не сможет выйти на пенсию, исходя из текущих возрастных критериев.
Также важно учитывать социальный статус. Лица, находящиеся в категории инвалидов, либо их опекуны, а также работавшие в трудных условиях, имеют право на раннюю пенсию.
Для получения пенсии необходимо отработать минимум 14 лет, и чтобы индивидуальный пенсионный показатель составил 28,2 балла, сообщает SevastopolMedia.
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