Голикова предупредила: «Останутся без пенсии». Теперь миллионы пожилых жителей страны вынуждены будут работать

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила значительное увеличение числа занятых на рынке труда благодаря повышению пенсионного возраста.

По ее словам, экономика страны обогатилась приблизительно на 2,7 млн новых мест труда, что демонстрирует позитивные тенденции в сфере трудоустройства.

Активность пенсионеров на рынке труда:

Примерно 60% пенсионеров в России продолжают работать после достижения возраста выхода на пенсию, что свидетельствует о их высокой мотивации и желании оставаться полезными в экономическом процессе страны.

Важность профессионального развития пожилых людей:

Голикова также отметила, что около 60% граждан продолжают трудиться после выхода на пенсию. Она подчеркнула важность разработки системы обучения для пожилых россиян, чтобы они могли на протяжении всей своей карьеры максимально использовать свой опыт и потенциал.

Стабильность занятости среди среднего возраста:

Особое внимание Голикова уделила россиянам от 40 до 54 лет, уровень вовлеченности которых в трудовую деятельность достиг рекордных показателей к концу 2023 года. Это подтверждает стабильность и активное участие этой возрастной категории в рабочей силе.

Пенсионная реформа и ее влияние:

Начиная с 2019 года, Российская Федерация внедрила постепенное повышение пенсионного возраста. Это решение направлено на приспособление пенсионной системы к изменяющимся демографическим и экономическим условиям.

Значимость обучения и переквалификации:

Вице-премьер особо подчеркнула важность создания гибкой и доступной системы обучения для пожилых, чтобы они могли продолжать свое профессиональное развитие и эффективно вносить вклад в экономику. Голикова уточнила, что образовательная программа должна быть доступна каждому, кто стремится обновить свои знания и навыки.

Мнение экспертов:

Экономист Ирина Смирнова подчеркнула, что участие пожилых граждан в рабочем процессе укрепляет экономику и снижает нагрузку на пенсионную систему. По ее мнению, программы обучения и переквалификации играют ключевую роль в этом процессе.

Позитивные изменения в российской экономике:

Рост числа занятых и активное участие пенсионеров на рынке труда отражают позитивные изменения в российской экономике. Создание условий для профессионального развития пожилых людей становится значимым шагом к достижению устойчивого экономического роста и социального благополучия.

