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Глава ВТБ Андрей Костин: «Снижение ключевой ставки возможно не раньше середины 2025 года»

В ВТБ не ждут снижения ключевой ставки Банка Ро...

Фото: пресс-служба ВТБ

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В ВТБ не ждут снижения ключевой ставки Банка России раньше середины следующего года. Об этом сообщил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

«На мой взгляд, не раньше середины следующего года», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос газеты «Известия» в рамках ВЭФ-2024.

Что касается обозримой перспективы, то в ВТБ нет единого мнения насчет ключевой ставки: «Мои аналитики в банке считают, что ключевая будет повышена до 20%. Лично я полагаю, что ставка останется на уровне 18%. Тенденция, конечно, не к снижению. Инфляция показывает более высокие значения, чем ожидал Центральный банк. Поэтому регулятор уже дал сигнал, что ключевая будет сохраняться на высоком уровне. На сколько Банк России сочтет нужным дальнейшее повышение — это вопрос. Я бы сейчас выждал и посмотрел, как работают уже принятые меры, а затем сделал бы следующий шаг», - рассказал Костин.

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