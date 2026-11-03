В казанском аэропорту открыли молитвенную комнату для пассажиров

В новом терминале B международного аэропорта Казани имени Габдуллы Тукая появилась молитвенная комната. Чин освящения помещения совершил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Комнату освятили во имя святителя Николая Чудотворца, который считается покровителем путешественников. Верующие могут обратиться к нему с молитвой о безопасной дороге перед вылетом.

Терминал B начал принимать пассажиров в октябре. Молитвенное помещение было заложено в проект здания заранее, чтобы пассажиры могли провести время в ожидании рейса с комфортом, сообщили в пресс-службе аэропорта.