Новости Казани

В казанском аэропорту открыли молитвенную комнату для пассажиров

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В новом терминале B казанского аэропорта освяти...

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В новом терминале B международного аэропорта Казани имени Габдуллы Тукая появилась молитвенная комната. Чин освящения помещения совершил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Комнату освятили во имя святителя Николая Чудотворца, который считается покровителем путешественников. Верующие могут обратиться к нему с молитвой о безопасной дороге перед вылетом.

Терминал B начал принимать пассажиров в октябре. Молитвенное помещение было заложено в проект здания заранее, чтобы пассажиры могли провести время в ожидании рейса с комфортом, сообщили в пресс-службе аэропорта.

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