Гадость в яркой бутылке: Роскачество озвучило растительное масло, производители которого врут покупателям и не краснеют

Рафинированное растительное масло стало одним из основных ингредиентов на кухне большинства российских домохозяек. Согласно исследованиям Роскачества, около 90% россиян ежедневно включают его в свой рацион.

Но, несмотря на распространенность этого продукта, не все представленные на рынке масла соответствуют установленным стандартам качества. Последние данные от Роскачества свидетельствуют о том, что некоторые бренды не только нарушают нормы, но и могут угрожать здоровью потребителей.

Масштабное исследование: методы проверки

Эксперты Роскачества провели глубокое исследование на 57 образцах рафинированного растительного масла, произведенного различными компаниями. Основной задачей было выяснить, соответствуют ли эти продукты требованиям качества и безопасности, установленным ГОСТом. Несмотря на то что большинство образцов удовлетворяло заявленным стандартам, некоторые марки оказались проблемными.

Опасные бренды растительного масла

Хотя основная масса протестированных масел прошла контроль качества, несколько компаний оказались недобросовестными. Среди них:

- «Солнце мое»

- «Кубань»

- «Кубаночка»

- «Империя солнца»

- «Золотой стандарт»

- «Благо»

- «Алей konako»

- «GREEN RAY»

Эти марки не соответствуют предписанным нормам по перекисному числу, что свидетельствует о снижении их качества даже в пределах указанных сроков годности. Продукты с высокими значениями перекисного числа могут быть опасны для здоровья, так как указывают на окисление масел и образование вредных веществ.

Дополнительно, масла «Кубань» и «GREEN RAY» показали отклонения в их жирно-кислотном составе, что наводит на мысль о том, что в процессе их производства использовались масла, отличные от подсолнечных. Это обстоятельство ставит под сомнение прозрачность и этичность производителей.

Почему важно знать о перекисном числе?

Перекисное число — это ключевой показатель, отражающий качество масла и его степень окисления. Увеличение этого показателя говорит о начале порчи продукта. Употребление масел с высоким перекисным числом может навредить здоровью, так как в процессе окисления вырабатываются вещества, способствующие воспалительным процессам в организме, что может вызвать сердечно-сосудистые заболевания.

Нарушение прав потребителей

Недостоверные данные на упаковке — это серьезное нарушение прав потребителей. Отсутствие точной информации о составе и качестве продукта может угрожать здоровью тех, кто полагается на производителей. Обнаруженные нарушения подчеркивают необходимость ужесточения контроля за качеством растительного масла на рынке России и повышения ответственности недобросовестных производителей.

Как выбрать качественное растительное масло?

- Обратите внимание на маркировку. Уважительное масло должно содержать все обязательные данные, такие как перекисное число и состав.

- Покупайте продукцию известных брендов. Выбирайте марки с хорошей репутацией, проходящие регулярные проверки Роскачества.

- Избегайте слишком низких цен. Низкая стоимость может указывать на использование некачественных ингредиентов и нарушение производственных технологий.

Результаты исследования Роскачества подчеркивают важность осознанного выбора продуктов питания. Некоторые марки рафинированного растительного масла могут не соответствовать стандартам и представлять угрозу для здоровья. Покупателям следует быть внимательными и выбирать проверенные бренды, чтобы минимизировать риск и заботиться о своем здоровье.

