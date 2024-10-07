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«Прошлое тесно связано с будущим»: стало известно, что будет с Казанью в скором времени

В РТ презентовали книгу по сохранению культурного наследия
В Казани прошла официальная презентация книги «...

ASG/Антон Милевский

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В Казани прошла официальная презентация книги «Казанская агломерация: сервейинг и сохранение культурного наследия». Произведение посвятили развитию территорий Казани и её будущему виду. Корреспонденту PROKAZAN удалось выяснить, что станет со столицей Татарстана в скором времени.

«Туризм должен развиваться»

Сама книга посвящена политики, которую проводят по развитию Казанской агломерации и сохранению объектов культурного наследия.

«В Казанскую агломерацию входят три исторических поселения — это Казань, Свияжск и Лаишево. И мы должны учитывать активное развитие туризма между ними и в их ареале», — говорит помощница главы РТ Олеся Балтусова.

Также она подчеркнула, что туристические маршруты охватывают все достопримечательности. Но при этом Татарстану не хватает этнографических гостиниц, гостевых домов и экологических троп в малых городах. В книге поднимаются вопросы будущего развития туризма в Верхний Услон, Волжскую тропу, которая уже набирает популярности.

Автор фото: ASG/Антон Милевский

«Лично я мечтаю о комплексном подходе к нашим историческим поселениям и достопримечательностям с учетом экологического туризма, природного, спортивного, туризма выходного дня», — сообщила Балтусова корреспонденту PROKAZAN.

Прошлое тестон связано с будущим

Содержание книги, как и само название поделены на две части. Первая часть посвящена теме сервейинга — профессионального управления недвижимостью, тогда как вторая часть затрагивает проекты по сохранению культурного наследия. Однако это разделение носит условный характер, так как авторы исследуют взаимосвязь и интеграцию старого и нового в едином контексте.

«Всякий большой город рождается дважды: первый раз – как пешеходное поселение, занявшее удачную позицию на перекрестке водных и сухопутных путей. Второй раз – как промышленный и информационный центр обширной территории. Объективно история любого крупного исторического города есть история его реконструкции, приспособления под изменяющуюся экономическую или культурную среду», — рассказал генеральный директор Группы компаний ASG invest Роберт Хайруллин корреспонденту PROKAZAN.

Автор фото: ASG/Антон Милевский

Он также подчеркнул, что история проектирования показывает абсолютное большинство задач связано с реконструкцией городов, унаследованных от прошлого, чем со строительством новых. Теория градостроительства опирается на понимание истории города как реконструкции, которая никогда не прекращается.

«Новая глава в развитии территорий: пространственное планирование и частно-государственное партнерство»

Институт пространственного планирования РТ - это новая веха в инновационном развитии территорий Республики Татарстан. Его миссия – подготовка градостроительных решений, учитывающих социально-экономические, социальные и экологические потребности региона.

Пример успешного взаимодействия между государством и частным бизнесом демонстрирует Группа компаний ASG invest. Их деятельность в сфере профессионального управления недвижимостью (прим редакции, сервейинг) основана на оптимальном балансе интересов, что позволяет создавать успешные и сбалансированные проекты развития городской агломерации.

Автор фото: ASG/Антон Милевский

Книга, посвященная этим проектам, подчеркивает роль агломераций в современном урбанистическом развитии. Авторы книги делают акцент на необходимости создания достойных рабочих мест в районах, а также развития социальной инфраструктуры.

Главы муниципальных районов делятся своим видением перспектив развития и роли своих территорий в агломерации (промышленный центр, туристический центр), подчеркивая комплексный подход к развитию территорий, лежащий в основе книги.

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