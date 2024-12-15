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Джонни Депп откроет ювелирный магазин в Москве – актер потратил на бизнес полмиллиона долларов

В мире знаменитостей не редкость, когда актеры ...

peopletalk.ru

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В мире знаменитостей не редкость, когда актеры и артисты решают исследовать новые горизонты за пределами кино. Джонни Депп, известный своими яркими и неоднозначными ролями в Голливуде, теперь собирается завоевать новую арену — ювелирный бизнес. По последним данным, звезда «Пиратов Карибского моря» планирует открыть свой первый ювелирный бутик в самом сердце Москвы в 2025 году, пишет business-gazeta.ru.

Это амбициозное начинание обещает стать значимым событием в мире моды и роскоши. Управление магазином возьмет на себя возлюбленная актера из России, что добавляет проекту особую интригу. Депп инвестировал в развитие своего бизнеса не менее $500 тысяч, подчеркивая свою серьезность и нацеленность на успех в этом предприятии.

Ювелирные изделия, которые будут представлены в магазине, включают в себя эксклюзивные кольца и колье, украшенные якутскими бриллиантами. Это не просто декорации, это произведения искусства, которые планируется продавать элитной клиентуре. Этот шаг можно рассматривать как попытку Деппа вновь заявить о себе, на этот раз в качестве предпринимателя в мире высокой моды.

Пока еще остается открытым вопрос, приедет ли сам Депп в Москву на торжественное открытие своего магазина. Несмотря на заявления о планах посетить Россию еще осенью прошлого года, официальные подтверждения его визита так и не последовали.

Джонни Деппу на данный момент 61 год, и он не перестает удивлять своими многочисленными талантами. От кинематографа до ювелирного бизнеса, Депп продолжает оставаться одной из самых ярких и обсуждаемых фигур в мировой культуре. Открытие ювелирного магазина в Москве лишь подтверждает его умение удивлять и привлекать внимание, переходя границы традиционной карьеры актера.

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