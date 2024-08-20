Домклик: средний срок продажи однокомнатной квартиры по России составляет 56 дней

Для продажи двухкомнатной квартиры в среднем по стране потребуется 69 дней, крупногабаритной (3 и более комнат) — 87 дней

Аналитический центр Домклик рассказал, как сегодня проходит продажа квартиры на рынке готового жилья: сколько для этого требуется времени и на какой дисконт в среднем идут собственники. Также аналитики представили рейтинг крупнейших регионов страны по скорости продажи однокомнатных, двухкомнатных и крупногабаритных квартир.

Крупнейшие регионы РФ: Сколько дней занимает продажа квартиры

Данные о заключенных ипотечных сделках в июле показали, что скорость продажи в значительной степени зависит от комнатности. Легче всего на сегодняшний день продаются однокомнатные квартиры: средний срок экспозиции по России составил 56 дней. Затем идут двухкомнатные квартиры: срок реализации – 69 дней. Наиболее затратной по времени является продажа крупногабаритной квартиры (3 комнаты и более): период между публикацией объявления и заключением сделки составляет 87 дней.



Сроки экспозиции квартир на вторичном рынке в крупнейших регионах РФ. В таблице приводятся данные для однокомнатных, двухкомнатных и крупногабаритных (3 комнаты и более) квартир. Регионы отсортированы по сроку продажи однокомнатной квартиры (от меньшего к большему). Данные сайта Домклик и Сбера за июль 2024 года.

Однокомнатные квартиры

Среди крупнейших регионов в тройку лидеров по скорости продажи однокомнатной квартиры входят Ростовская (42 дня), Волгоградская и Воронежская области (по 45 дней). Напротив, самые длинные сроки продажи жилья на вторичном рынке отмечаются в Санкт-Петербурге и Московской области – 73 дня.

Двухкомнатные квартиры

Что касается двухкомнатных квартир, то быстрее всего продажа проходит в Ростовской области (44 дня), Республике Башкортостан (53 дня) и Челябинской области (55 дней).

Как и в случае с однокомнатными квартирами, наиболее длинные сроки купли-продажи отмечаются в Санкт-Петербурге (106 дней) и в Московской области (87 дней).

Крупногабаритные квартиры (3 и более комнат)

На рынке крупногабаритных квартир лидеры рейтинга по скорости продажи отличаются. Быстрее всего квартиры с тремя и более комнатами продаются в Красноярском крае, Воронежской и Челябинской областях. Срок продажи составит до 70 дней.

Как и в случае малогабаритного жилья, дольше всего процесс продажи длится в Санкт-Петербурге: в среднем уходит 128 дней. Большие сроки продажи также отмечены в Омской и Новосибирской областях: 104 и 108 дней соответственно.

Как меняется дисконт в зависимости от срока экспозиции



Рынок вторичной недвижимости по РФ: гистограмма (зеленым) иллюстрирует распределение сроков экспозиции для квартир, проданных в июле 2024 года. Жёлтым для каждого интервала по сроку экспозиции показана средняя величина дисконта (в % от первоначальной цены в объявлении). Пунктиром показана линия тренда для зависимости срок экспозиции-дисконт.

Около половины (47%) квартир, реализованных через сайт Домклик в июле, были выставлены на продажу менее, чем за месяц до сделки. При такой «быстрой» продаже дисконт практически отсутствует.



Как считали: В июле доля сделок с квартирами, выставленными за две недели и меньше до продажи, составила 24% (крайний левый зеленый столбец). Квартиры, которые были выставлены за 2-4 недели до момента заключения сделки, составили 23% (второй столбец слева). В сумме эти столбцы (в зеленой области) дают 47%. При сроках экспозиции «менее 15 дней» и «15-30 дней» средний дисконт почти равен 0 (на графике – желтая линия в соответствующих интервалах).

Большая часть квартир (88%), купленных в ипотеку в июле, была выставлена на продажу менее, чем за 5 месяцев до сделки. Средний дисконт при этом не превышает 7%.



Как считали: Если просуммировать все столбцы, которые укладываются в интервал 1-150 дней (примерно 5 месяцев, столбцы в голубой области), получим 88%. Значения, которые принимает средний дисконт в соответствующих интервалах, ограничены 7%.

Квартиры, выставленные на продажу более пяти месяцев назад, составляют всего 12% в общем количестве квартир, реализованных в июле. Собственники, которые пытаются продать квартиру дольше пяти месяцев, идут на дисконт около 7-8%.



Как считали: Действительно, столбцы, которые лежат в диапазоне 150+ дней (в оранжевой области), в сумме составляют 12%. Средний дисконт по выделенным интервалам составляет 7,5%.

Аналитики Домклик отмечают, что в условиях удорожания ипотеки продавцы вторичной недвижимости при появлении потенциального покупателя все чаще идут на быструю сделку, практически не торгуясь. В июле каждая четвертая сделка на вторичном рынке прошла в рамках двух недель после публикации объявления о продаже, а каждая вторая – в пределах месяца. Дисконт при этом практически отсутствовал.

Также по сравнению с периодом до повышения ключевой ставки доля «быстрых» сделок увеличилась. Если в начале 2023 года процент квартир, где собственник шел на сделку в течение двух недель после публикации, не превышал 19%, то сейчас доля таких сделок составляет 24%.

Методика расчета

В рамках исследования рассмотрены ипотечные сделки Сбера за июль 2024 года по приобретению квартир на вторичном рынке. Рассматривались только те квартиры, которые ранее были размещены на сайте Домклик (около 55 % от всех ипотечных сделок Сбера на рынке готового жилья).

Для крупнейших регионов страны отдельно для однокомнатных, двухкомнатных и крупногабаритных (3 комнаты и более) квартир был рассчитан средний срок экспозиции – период от публикации объявления о продаже на сайте Домклик до даты заключения ипотечной сделки в Сбербанке. Параметр усреднялся по всем реализованным квартирам в регионе.

Также аналитики построили распределение ипотечных сделок по сроку экспозиции, основываясь на данных по всей России.

Дополнительно для каждого интервала (срок экспозиции до 15 дней, 15-30 дней, 30-45 дней и т.д.) была рассчитана средняя величина дисконта. Дисконт определялся как разница между начальной стоимостью квартиры, указанной в объявлении, и стоимостью в сделке. Параметр усреднялся по всем реализованным квартирам в РФ.