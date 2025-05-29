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Даю соду томатам с 30 мая - урожай попрет как танк: по 11-13 кг плодов с каждого кустика

Пищевая сода — эффективное и безопасное средств...

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Пищевая сода для томатов: универсальное средство для здоровья и урожая

Пищевая сода — доступное и экологичное средство, которое помогает садоводам эффективно ухаживать за томатами. Благодаря антисептическим и фунгицидным свойствам сода защищает растения от болезней и вредителей, стимулирует рост и улучшает качество урожая.

Как применять соду для томатов:

  • Обработка семян: замачивание в 1%-ном растворе на 24 часа для уничтожения болезнетворных микроорганизмов.
  • Укрепление рассады: опрыскивание через две недели после пикировки для повышения устойчивости к болезням.
  • Стимуляция цветения: обработка перед цветением для активного образования бутонов.
  • Улучшение плодоношения: обработка 3%-ным раствором после завязывания плодов для укрепления растений и улучшения вкуса.
  • Борьба с вредителями: раствор 75 г соды на 10 л воды против тли и паутинного клеща с еженедельными обработками.
  • Профилактика заболеваний: использование 5%-ного раствора соды для защиты и стимуляции формирования завязей.

Обработки рекомендуется проводить каждые 7-10 дней, корректируя концентрацию по состоянию растений, сообщает progorodsamara.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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