Даю соду томатам с 30 мая - урожай попрет как танк: по 11-13 кг плодов с каждого кустика
kasheloff.ru
Пищевая сода для томатов: универсальное средство для здоровья и урожая
Пищевая сода — доступное и экологичное средство, которое помогает садоводам эффективно ухаживать за томатами. Благодаря антисептическим и фунгицидным свойствам сода защищает растения от болезней и вредителей, стимулирует рост и улучшает качество урожая.
Как применять соду для томатов:
- Обработка семян: замачивание в 1%-ном растворе на 24 часа для уничтожения болезнетворных микроорганизмов.
- Укрепление рассады: опрыскивание через две недели после пикировки для повышения устойчивости к болезням.
- Стимуляция цветения: обработка перед цветением для активного образования бутонов.
- Улучшение плодоношения: обработка 3%-ным раствором после завязывания плодов для укрепления растений и улучшения вкуса.
- Борьба с вредителями: раствор 75 г соды на 10 л воды против тли и паутинного клеща с еженедельными обработками.
- Профилактика заболеваний: использование 5%-ного раствора соды для защиты и стимуляции формирования завязей.
Обработки рекомендуется проводить каждые 7-10 дней, корректируя концентрацию по состоянию растений, сообщает progorodsamara.
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