Да здравствует 13 пенсия: россиянам в возрасте сообщили о новом решении по деньгам

В Государственную думу внесен проект закона, который, если будет принят парламентариями, внесен существенные изменения в действующее пенсионное законодательство.

Так, предлагается платить тринадцатую пенсию всем категориям российских пенсионеров. Выплата, по задумке авторов, должна быть ежегодной и приходиться на месяц, в котором пенсионер празднует свой день рождения.

Размер выплаты будет равен ежемесячной пенсии пожилого человека.

Автор проекта - депутат Госдумы Борис Чернышев - отметил, что инфляция и падение рубля могут плохо отразиться на качестве жизни пожилых россиян. И уж точно не позволят им отпраздновать день рождения, как им хочется - с семьей, родней и друзьями-соседка. 13-я пенсия в этом случает поможет решить данную проблему.