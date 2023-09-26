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Да здравствует 13 пенсия: россиянам в возрасте сообщили о новом решении по деньгам

Да здравствует 13 пенсия: россиянам в возрасте сообщили о новом решении по деньгам

Фото: соцсети

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В Государственную думу внесен проект закона, который, если будет принят парламентариями, внесен существенные изменения в действующее пенсионное законодательство.

Так, предлагается платить тринадцатую пенсию всем категориям российских пенсионеров. Выплата, по задумке авторов, должна быть ежегодной и приходиться на месяц, в котором пенсионер празднует свой день рождения.

Размер выплаты будет равен ежемесячной пенсии пожилого человека.

Автор проекта - депутат Госдумы Борис Чернышев - отметил, что инфляция и падение рубля могут плохо отразиться на качестве жизни пожилых россиян. И уж точно не позволят им отпраздновать день рождения, как им хочется - с семьей, родней и друзьями-соседка. 13-я пенсия в этом случает поможет решить данную проблему.

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