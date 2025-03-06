Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Чтобы котлеты сразу же таяли во рту, бабушка меня научила добавлять в фарш особый и простой ингредиент: теперь готовлю только так

Котлеты получатся мягкими и сочными, в фарш нуж...

immunocap.ru

Подписаться на Дзен.канал

Домашние котлеты — это всегда уют и вкус детства. Однако не у всех они получаются по-настоящему мягкими и сочными. Моя бабушка знала секрет, благодаря которому котлеты буквально тают во рту.

Этот простой ингредиент делает фарш воздушным и нежным, а готовое блюдо — невероятно аппетитным.

В чем секрет?

Главный компонент — обычный творог. Да, именно он делает структуру фарша невероятно нежной, придавая котлетам мягкость, легкость и приятный вкус. К тому же творог не только улучшает текстуру, но и добавляет белок, делая блюдо полезнее.

Как правильно добавить творог в фарш?

Творог лучше всего использовать средней жирности (5–9%). Он не должен быть слишком сухим, иначе котлеты могут получиться рассыпчатыми. Оптимальная пропорция — 100 г творога на 500 г мясного фарша.

Рецепт невероятно нежных котлет

Ингредиенты:

  • 500 г мясного фарша (свинина + говядина или курица);
  • 100 г творога (5–9% жирности);
  • 1 средняя луковица;
  • 1 яйцо;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 2 ст. л. панировочных сухарей;
  • 1 ч. л. соли;
  • ½ ч. л. черного перца;
  • ½ ч. л. паприки;растительное масло для жарки.

Приготовление:

  1. Лук натрите на мелкой терке или измельчите в блендере, чтобы фарш был сочнее.
  2. Чеснок пропустите через пресс и добавьте к фаршу.
  3. Всыпьте творог, яйцо, соль, перец, паприку и панировочные сухари. Хорошо перемешайте до однородности.
  4. Влажными руками сформируйте котлеты.
  5. Обжаривайте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки, затем доведите до готовности под крышкой.

Почему стоит попробовать этот способ?

  • Котлеты получаются мягкими и сочными, без сухости
  • Творог не чувствуется в вкусе, но делает структуру нежнее.
  • Белок творога делает котлеты полезнее.
  • Можно использовать в детском питании — котлеты легче усваиваются.

Этот секретный ингредиент теперь стал для меня обязательным! Попробуйте приготовить котлеты с творогом — и вы больше не захотите делать их по-другому.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Старые традиции, новые герои и дух зумеров: премьера сериала «Универ.Молодые»

Интересное в Казани

день назад

Девелопер ТОЧНО стал партнером Domclick Digital Day в Казани

дезинфекция от клопов и тараканов

Лонгриды

18 часов назад

Неожиданный кастинг и роль мечты: как создавался новый герой «Универа»

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Куда переехать в 2025 году? Лучшие предложения от застройщиков Казани

executive-коучинг в Екатеринбурге

Не у нас

19 часов назад

В Европе началось тиканье вулканической бомбы: что скрывает озеро в Германии

Новости Казани

день назад

В Казани таксист-иностранец несколько часов насиловал в машине пьяную девушку

Не у нас

19 часов назад

Геолог Брехунцев: в ХМАО неуклонно снижается добыча нефти

Новости Татарстана

день назад

В селах Татарстана установят 89 новых вышек связи

Новости Казани

день назад

Дмитрий Губерниев и Александр Большунов повздорили в Казани
Новости Казани
22 часа назад

Дмитрий Губерниев остался недоволен судейством лыжного чемпионата в Казани

Его особенно возмутил инцидент в женском спринте

Не у нас

25 минут назад

«Рукав» в аэропорту Москвы повредил двигатель самолета

Интересное в Казани

день назад

Больше, чем цветы: рассказываем, где в Казани найти стильный подарок за 500 рублей

Не у нас

час назад

Ученые превратили свет в сверхтекучее твердое тело

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане появятся 2 новых завода
Казанец подозревается в призывах к финансирован...
Новости Казани
час назад

Казанец подозревается в призывах к финансированию террористов

Новости Татарстана

час назад

В магазине «Светофор» в Татарстане была найдена сальмонелла

Новости Татарстана

3 часа назад

Жилинспекция РТ выделила 7 недобросовестных управленцев спецсчетов

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане уже с марта 2025 года вступят в силу новые законы
Выбрала брекеты без раздумий: девушка из Казани...
Интересное в Казани
6 дней назад

Выбрала брекеты без раздумий: девушка из Казани рассказала о своем пути к идеальной улыбке