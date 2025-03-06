Чтобы котлеты сразу же таяли во рту, бабушка меня научила добавлять в фарш особый и простой ингредиент: теперь готовлю только так

Домашние котлеты — это всегда уют и вкус детства. Однако не у всех они получаются по-настоящему мягкими и сочными. Моя бабушка знала секрет, благодаря которому котлеты буквально тают во рту.

Этот простой ингредиент делает фарш воздушным и нежным, а готовое блюдо — невероятно аппетитным.

В чем секрет?

Главный компонент — обычный творог. Да, именно он делает структуру фарша невероятно нежной, придавая котлетам мягкость, легкость и приятный вкус. К тому же творог не только улучшает текстуру, но и добавляет белок, делая блюдо полезнее.

Как правильно добавить творог в фарш?

Творог лучше всего использовать средней жирности (5–9%). Он не должен быть слишком сухим, иначе котлеты могут получиться рассыпчатыми. Оптимальная пропорция — 100 г творога на 500 г мясного фарша.

Рецепт невероятно нежных котлет

Ингредиенты:

500 г мясного фарша (свинина + говядина или курица);

100 г творога (5–9% жирности);

1 средняя луковица;

1 яйцо;

2 зубчика чеснока;

2 ст. л. панировочных сухарей;

1 ч. л. соли;

½ ч. л. черного перца;

½ ч. л. паприки;растительное масло для жарки.

Приготовление:

Лук натрите на мелкой терке или измельчите в блендере, чтобы фарш был сочнее. Чеснок пропустите через пресс и добавьте к фаршу. Всыпьте творог, яйцо, соль, перец, паприку и панировочные сухари. Хорошо перемешайте до однородности. Влажными руками сформируйте котлеты. Обжаривайте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки, затем доведите до готовности под крышкой.

Почему стоит попробовать этот способ?

Котлеты получаются мягкими и сочными, без сухости

Творог не чувствуется в вкусе, но делает структуру нежнее.

Белок творога делает котлеты полезнее.

Можно использовать в детском питании — котлеты легче усваиваются.

Этот секретный ингредиент теперь стал для меня обязательным! Попробуйте приготовить котлеты с творогом — и вы больше не захотите делать их по-другому.