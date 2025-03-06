Чтобы котлеты сразу же таяли во рту, бабушка меня научила добавлять в фарш особый и простой ингредиент: теперь готовлю только так
immunocap.ru
Домашние котлеты — это всегда уют и вкус детства. Однако не у всех они получаются по-настоящему мягкими и сочными. Моя бабушка знала секрет, благодаря которому котлеты буквально тают во рту.
Этот простой ингредиент делает фарш воздушным и нежным, а готовое блюдо — невероятно аппетитным.
В чем секрет?
Главный компонент — обычный творог. Да, именно он делает структуру фарша невероятно нежной, придавая котлетам мягкость, легкость и приятный вкус. К тому же творог не только улучшает текстуру, но и добавляет белок, делая блюдо полезнее.
Как правильно добавить творог в фарш?
Творог лучше всего использовать средней жирности (5–9%). Он не должен быть слишком сухим, иначе котлеты могут получиться рассыпчатыми. Оптимальная пропорция — 100 г творога на 500 г мясного фарша.
Рецепт невероятно нежных котлет
Ингредиенты:
- 500 г мясного фарша (свинина + говядина или курица);
- 100 г творога (5–9% жирности);
- 1 средняя луковица;
- 1 яйцо;
- 2 зубчика чеснока;
- 2 ст. л. панировочных сухарей;
- 1 ч. л. соли;
- ½ ч. л. черного перца;
- ½ ч. л. паприки;растительное масло для жарки.
Приготовление:
- Лук натрите на мелкой терке или измельчите в блендере, чтобы фарш был сочнее.
- Чеснок пропустите через пресс и добавьте к фаршу.
- Всыпьте творог, яйцо, соль, перец, паприку и панировочные сухари. Хорошо перемешайте до однородности.
- Влажными руками сформируйте котлеты.
- Обжаривайте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки, затем доведите до готовности под крышкой.
Почему стоит попробовать этот способ?
- Котлеты получаются мягкими и сочными, без сухости
- Творог не чувствуется в вкусе, но делает структуру нежнее.
- Белок творога делает котлеты полезнее.
- Можно использовать в детском питании — котлеты легче усваиваются.
Этот секретный ингредиент теперь стал для меня обязательным! Попробуйте приготовить котлеты с творогом — и вы больше не захотите делать их по-другому.
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