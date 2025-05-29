Черная полоса целый год: астролог Василиса Володина озвучила пять знаков, которым грозят непростые испытания в 2025 году

Василиса Володина о гороскопе 2025 года: трудности и советы для пяти знаков зодиака

Известный российский астролог Василиса Володина предупреждает о возможных испытаниях в 2025 году для ряда знаков зодиака и дает полезные рекомендации.

Водолей

Усилится конкуренция и появятся недоброжелатели на работе. Важно фиксировать договоренности письменно и внимательно проверять документы.

Овен

Вас ждут провокации и испытания, которые можно преодолеть с помощью выдержки и спокойствия.

Весы

Во второй половине года стоит быть осторожнее с кругом общения — не доверять всем словам и проверять информацию.

Телец

Рекомендуется позаботиться о финансовой безопасности: возможны неожиданные расходы и задержки выплат. Создайте резерв и избегайте кредитов.

Рак

Испытания в личных отношениях. Важно открыто обсуждать проблемы и не поддаваться провокациям.

Василиса Володина напоминает, что гороскоп — это лишь возможные сценарии. Спокойствие и подготовленность помогут преодолеть трудности и найти новые возможности в 2025 году.