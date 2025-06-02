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Телеведущая из Татарстана Камиля Харисова выбыла из шоу «Мастер игры»

Камиля — известная телеведущая из Набережных Че...

Предоставлено изданию

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31 мая на ТНТ вышла третья серия реалити-шоу «Мастер игры» с участием актёров, спортсменов, блогеров и экстрасенсов, соревнующихся за 10 миллионов рублей. В шоу противостоят команды «светлых» и «тёмных», где допустимы любые методы. В одной из ночных серий «тёмные» убили участницу Камилю Харисову, и на следующий день она не проснулась.

Камиля — известная телеведущая из Набережных Челнов, голос «Ак Барс шоу», впервые участвующая в реалити. Зрители заметили, что она носила символику хоккейного клуба.

В проекте она была «светлой», а «тёмные» должны были уничтожить всех «светлых», сохранив тайну. Среди «тёмных» были Наташа Бардо, Кирилл Кошарин и Борис Дергачёв. Борис предложил убрать Камилю, что поддержали остальные как неожиданный ход.

«Тёмные» позже выразили сожаление, назвав Камилю прекрасным человеком. После «убийства» она заподозрила Кирилла Кошарина, знакомого ей ранее, в роли «тёмного» и призналась в опустошении, но отмечала честность и открытость.

Актёр Денис Власенко выразил сожаление по поводу её ухода, подчеркнув её искренность и доброту.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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