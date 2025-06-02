Появились кадры обысков стройфирмы в РТ, которая обманула людей на 52 млн рублей

С января 2023 по декабрь 2024 года работники ООО СК «Стройкапитал» без намерения выполнять договоры незаконно завладели почти 52 миллионами рублей от 12 клиентов, оплативших строительство частных домов.

По подозрению в преступлении задержаны учредитель фирмы (34 года), директор (32 года), финансовый директор (35 лет) и ипотечный брокер (30 лет).

В настоящее время продолжается расследование уголовного дела по статье 159, часть 4 УК РФ. Полиция устанавливает всех пострадавших от действий этой строительной компании.