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Цены за электричество резко изменятся с 1 февраля – теперь известны новые тарифы ЖКХ

С начала 2025 года жители российских территорий...

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С начала 2025 года жители российских территорий, где уровень газификации составляет менее 5%, смогут воспользоваться измененными новыми тарифами по электроэнергии. Как рассказали эксперты Федеральной антимонопольной службы, ключевая цель такого таких изменений - облегчить финансовую нагрузку в период зимы.

Для обеспечения доступности отопления, введены корректировки в тарифные планы. В частности, применение коэффициента 1,8 ласт возможность увеличить лимит потребления на более выгодных условиях. Так, для I категории потребителей установлен лимит в 7020 кВтч в месяц, а переход на следующий тариф начнется с потребления 10 800 кВтч.

Эта инициатива призвана поддержать домохозяйства, которые за счет отсутствия альтернативных источников тепла вынуждены использовать электричество, что приводит к росту расходов в холодные месяцы. Региональные власти отмечают, что такие меры помогут не только экономить средства, но и стимулировать жителей к более рациональному использованию энергии.

Позитивные отклики от жителей указывают на важность и актуальность принятых мер, направленных на облегчение жизни в условиях низкой газификации. Власти подчеркивают, что такой подход является частью более широкой политики по улучшению жилищных условий и повышению энергетической эффективности в стране, пишет usolie.info.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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