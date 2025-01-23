Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Больше никаких курортов нам на Черном море: россиянам строго запретили появляться на любимых пляжах

последствия аварии в Керченском проливе, где дв...

mk-orel.ru

Подписаться в Telegram

В декабре 2024 года, Керченский пролив стал эпицентром одной из крупнейших экологических катастроф в российской истории.

Два танкера, «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, потерпели крушение из-за разгула стихии, что привело к массивному загрязнению Черного моря.

Разлив мазута: Непосредственная угроза экосистеме

Буря вызвала разлив около 2,4 тысячи тонн мазута непосредственно в морскую воду, в то время как оставшиеся 5 тысяч тонн образовали желеобразную массу на дне.

Эксперты предупреждают о серьезных долгосрочных последствиях для морской биологии и пляжных зон, подчеркивая, что мазут, покрывая поверхность воды, блокирует доступ солнечного света и кислорода, необходимых для жизни морских организмов.

Токсическое воздействие на человека

Контакт с мазутом чреват серьезными здоровьесберегающими последствиями для людей. Отдыхающие, подвергшиеся воздействию этого вещества, могут испытать ожоги кожи, аллергические реакции и даже экзему. Вдыхание паров мазута способствует респираторным заболеваниям, подчеркивая необходимость избегать загрязненных участков.

Воздействие на туристическую индустрию

Последствия разлива уже ощущаются в туристической индустрии региона. Прогнозируется, что спрос на отдых в Краснодарском крае и Крыму значительно упадет, поскольку туристы выбирают более безопасные и чистые направления.

Виктор Данилов-Данильян, научный руководитель Института водных проблем РАН, указывает на потенциальные изменения в инфраструктуре пляжей, включая уменьшение их территории и изменение ландшафта.

Масштабные усилия по очистке

Сразу после катастрофы была запущена обширная операция по сбору и утилизации загрязненного материала. В результате волонтерских инициатив и государственных мер, было собрано и вывезено свыше 167 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.

Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость комплексных мер для восстановления экологической чистоты региона.

Перспективы восстановления

Восстановление экосистемы Черного моря после такого масштабного загрязнения потребует значительного времени и ресурсов. Ученые предостерегают, что весной токсичные остатки мазута могут вновь всплыть на поверхность, что потребует дополнительных усилий по очистке и контролю.

Катастрофа в Керченском проливе стала серьезным напоминанием о необходимости укрепления мер по обеспечению безопасности морского транспорта и реагирования на чрезвычайные ситуации. Это событие является трагичным ударом как для природы, так и для человека, подчеркивающим важность ответственного отношения к экологической безопасности.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Дом дешевле квартиры: что происходит с рынком недвижимости в Казани

Новости Татарстана

15 часов назад

В Татарстане повысили выплаты контрактникам до 2,8 млн рублей

средство от тараканов самое эффективное купить в москве домашних условиях

Новости Татарстана

день назад

Появилось видео, как машина 22 января на полном ходу взорвалась в Челнах

Важное в РТ

2 дня назад

Советы татарстанских пенсионеров, как накопить на достойную пенсию

остекление балконов и лоджий в челябинске в Челябинске

Новости Казани

день назад

Остеопата, у которого в медцентре Казани умер мальчик, допросили и отпустили

Новости Татарстана

день назад

Секреты храпа: 9 неочевидных причин, о которых вы даже не догадывались

Новости Казани

22 часа назад

Казанцы пожаловались на новую поликлинику

Новости Татарстана

день назад

Изнасилованная девочка из Нижнекамска забеременела от умершего 20-летнего брата

Новости Казани

16 часов назад

Сюрприз: казанец нашел у себя дома мертвого бомжа с проломленной головой
Лонгриды
2 дня назад

Почему жители Татарстана всё чаще меняют работу: новый тренд или страшная тенденция

Если раньше было принято «держаться» за работу,...

Новости Татарстана

29 минут назад

2 аэропорта в Татарстане временно закрыты на прием и отправку авиарейсов

Интересное в Казани

день назад

Снимаем тревожность с современных родителей: казанский стоматолог ответила на спорные вопросы о здоровье детских зубов

Новости Татарстана

15 часов назад

У сна нет возраста: почему пенсионеры тоже любят поваляться в постели

Новости Татарстана

16 часов назад

Центр занятости Татарстана отрицает трудоустройство троллившей СМИ журналистки
В Азнакаевском районе 11-летний мальчик умер по...
Новости Татарстана
16 часов назад

В Азнакаевском районе 11-летний мальчик умер после тренировки по хоккею

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане ночь 23 января стала самой холодной за текущую зиму

Новости Татарстана

17 часов назад

С архитектором Александром Дембичем простятся 24 января

Новости Татарстана

17 часов назад

Татарстанец женился в 89 лет
ВТБ раскрыл «праздничные» схемы мошенников
Новости России
6 дней назад

ВТБ раскрыл «праздничные» схемы мошенников