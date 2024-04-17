Более тысячи человек уже зарегистрировались на Зелёный Марафон-2024 в Казани
1 июня в 61 городе России пройдет 11-й Зеленый марафон от Сбера. В каждом городе для участников доступна основная дистанция – 4,2 км. Зарегистрироваться и подтвердить свою готовность выйти на старт одного из крупных спортивных событий города можно до 26 мая.
В Казани Зелёный Марафон пройдет на Кремлевской набережной. В программе — дистанции на 4,2 км и 420 м (для детей от 4 до 17 лет), забег на 10 км для подготовленных бегунов, а также корпоративные забеги и семейная эстафета. Зрителей и болельщиков ждёт увлекательная праздничная программа: концерты, экологические акции и другие спортивно-развлекательные активности для всей семьи. Самые активные болельщики смогут выиграть призы от партнёров.
Зелёный Марафон носит благотворительный характер — при регистрации можно сделать добровольное пожертвование. Собранные средства будут направлены в благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» на организацию специализированных занятий по подготовке к школе детей с ментальными особенностями.
Участие в Зелёном Марафоне бесплатное, подать заявку и узнать более подробную информацию можно на сайте мероприятия.
Руслан Салимов, управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:
«Зеленый марафон — это семейный фестиваль, на площадке которого для каждого гостя вне зависимости от возраста найдутся увлечения по интересам. На территории республики Татарстан в этом году забег пройдет в Казани и Набережных Челнах. Помимо спортивной части на площадках Зеленого марафона зрителей и болельщиков забега ждет увлекательная праздничная программа: концерты, экологические акции и другие спортивно-развлекательные активности. Мы приглашаем всех желающих принять участие в нашем семейном празднике!»
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