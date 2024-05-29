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билайн бизнес настроил интернет на Мультисим-оборудовании в магазинах Lamoda Sport

56 торговых точек по всей России подключили к основным и резервным интернет-каналам, а в двух флагманских магазинах также запустили Wi-Fi для посетителей

Фото: freepik.com

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56 торговых точек по всей России подключили к основным и резервным интернет-каналам, а в двух флагманских магазинах также запустили Wi-Fi для посетителей

билайн бизнес организовал интернет-каналы с использованием Мультисим-маршрутизаторов в новых магазинах Lamoda Sport1, которые открылись по всей стране. На каналах билайна работает ИТ-инфраструктура точек продаж — от учётных информационных систем до платёжных терминалов, а также Wi-Fi для посетителей двух флагманских магазинов в Москве.

Открытие точек розничной сети Lamoda Sport началось в конце 2023 года и сегодня уже две трети из 90 открытых точек используют интернет-каналы от билайн бизнес.

«На пике запуска новой торговой сети в декабре-январе мы открывали по несколько магазинов в неделю. Из-за такого высокого темпа был риск, что мы не успеем оформить договоры с разными интернет-провайдерами в каждой конкретной точке. Чтобы этого избежать, мы искали решение, которое можно было использовать в любом городе, в любом торговом центре. И Мультисим-маршрутизаторы от билайн бизнес отлично подошли для решения наших задач», — рассказывает Павел Абрамов, старший специалист по работе с интернет-провайдерами Lamoda.

Мультисим — это маршрутизатор, в котором работают несколько сим-карт. С его помощью можно организовать основной или резервный фиксированный интернет-канал на базе разных мобильных сетей 3G/LTE. Решение постоянно отслеживает качественные параметры и автоматически переключается на лучший радиоканал, поэтому интернет работает стабильно.

Оператор также отвечает за техническую исправность сим-карт и их быструю замену при необходимости.

«Одновременное подключение большого количества торговых точек — сложная и интересная задача, и, конечно, проект для Lamoda Sport потребовал большой отдачи от специалистов билайн бизнес. Мы благодарны команде Клиента за доверие и высокую оценку результата. Кроме предоставления интернет-каналов, мы также настроили сервис «Управляемый Wi-Fi» в двух флагманских магазинах Lamoda Sport в Москве — на Кузнецком Мосту и Красной Пресне. Теперь покупатели могут подключаться к беспроводному интернету, а Клиент — использовать страницу авторизации как дополнительную площадку для маркетинговых активностей», — комментирует Алексей Рубцов, директор по корпоративному бизнесу Московского региона ПАО «ВымпелКом».

До конца года планируется открыть ещё около 100 магазинов Lamoda Sport, в которых также нужно будет обеспечить ИТ-инфраструктуру.

1Lamoda Sport - Ламода Спорт

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