АО «Транснефть – Прикамье» подключило резервуар после реконструкции в Удмуртской Республике

АО «Транснефть – Прикамье» выполнило подключение резервуара для нефти на нефтеперекачивающей станции «Малая Пурга» в Удмуртской Республике. Работы по реконструкции емкости объемом 10 тыс. куб. м, введенной в эксплуатацию в 1990 году, выполнены по результатам полного диагностического обследования.

Проведена замена дефектных участков днища и стенки. Для этого было использовано 42,7 тонн металлоконструкций. Кроме того, специалисты заменили понтон, оборудование и трубопроводы системы пожаротушения.

Смонтирована новая система электрохимической защиты для предотвращения коррозии металлоконструкций резервуара и технологических трубопроводов. По завершении строительно-монтажных работ на наружную и внутреннюю поверхность резервуара по всей площади нанесено антикоррозионное покрытие.

Реконструкция проводилась с целью повышения надежности производственного объекта в соответствии с требованиями промышленной и экологической безопасности, обеспечения бесперебойной приемки нефти в систему магистральных нефтепроводов АО «Транснефть – Прикамье». По итогам проведенных работ срок безопасной эксплуатации резервуара продлен на 8 лет.