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Американка родила ребенка «без головы» из-за приема лекарства от прыщей

опасности, связанные с применением популярного ...

shtampik.com

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В интернете активно обсуждаются потенциальные риски популярного препарата для лечения акне, особенно когда он применяется во время беременности.

Это лекарство, содержащее ретиноид изотретиноин, связывают с серьезными патологиями у новорожденных.

Возникновение термина «акнекутановые дети»

В социальных сетях появился новый термин — «акнекутановые дети», который описывает случаи, когда дети рождаются с врожденными дефектами после того, как их матери принимали лекарство от акне во время беременности. Один из самых шокирующих случаев, который получил широкое освещение, — рождение ребенка без большей части головы.

Официальная позиция медицинских специалистов

Татьяна Гайдина, дерматовенеролог и кандидат медицинских наук Пироговского университета, подчеркивает, что изотретиноин — крайне эффективное, но и потенциально опасное средство. Она настаивает на том, что препарат должен назначаться исключительно врачом и категорически противопоказан беременным женщинам из-за его высокого риска для развития плода.

Меры предосторожности

На упаковках лекарств на основе изотретиноина четко указывается о запрете их приема во время беременности. Медицинские специалисты рекомендуют женщинам, планирующим беременность, воздержаться от использования этих препаратов минимум на три месяца после окончания курса лечения.

Реакция общественности

Этот случай вызвал бурные обсуждения среди пользователей интернета, многие из которых выражают обеспокоенность по поводу недостаточного информирования о рисках и последствиях использования таких мощных медицинских средств, сообщает vse42.ru.

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