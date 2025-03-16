Налог 40 тысяч за бездетность и запрет алкоголя. Как хотят повысить рождаемость?

Татарстан по уровню рождаемости опережает многие регионы России: только в одной Казани за прошлый год на свет появились около 13 тысяч детей. Однако демографическая ситуация в республике остается непростой. В поисках решений депутаты не раз предлагали самые неожиданные меры.

Демографические показатели: статистика и тенденции

По словам первого замминистра здравоохранения Виктора Фисенко, рождаемость в России вернулась к уровню 2000 года — одному из самых низких за всю историю. Согласно данным Росстата, на начало 2025 года численность населения страны составила 146 028 325 человек, снизившись на 0,08% за год. В Татарстане же показатели выглядят чуть лучше: 8,5 новорожденных на тысячу человек против 8,3 в среднем по стране. В Казани этот показатель достигает 10.

Несмотря на относительную стабильность, раис Татарстана Рустам Минниханов признает, что серьезных успехов в улучшении демографической ситуации пока нет.

Необычные предложения: от налога на бездетность до запрета алкоголя

Чтобы стимулировать рождаемость, депутаты Госдумы предлагали самые разные идеи. Одной из самых обсуждаемых стало предложение Андрея Гурулева о введении налога на бездетность. Экономист Алексей Зубец поддержал эту инициативу и заявил, что люди без детей старше определенного возраста должны платить в казну по 40 тысяч рублей в месяц.

Другим шагом в этом направлении стал запрет на пропаганду бездетного образа жизни. Соответствующий закон, вводящий штрафы за популяризацию чайлдфри в СМИ, кино и рекламе, вступил в силу в ноябре.

Депутат Андрей Свинцов из ЛДПР предложил запретить продажу алкоголя по воскресеньям, полагая, что это повысит рождаемость и снизит уровень потребления спиртного.

Лотереи, амнистии и контроль со стороны работодателей

Некоторые депутаты предложили поощрять рождение детей материально. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с идеей всероссийской лотереи, в которой семьи с новорожденными могли бы выигрывать квартиры, автомобили и бытовую технику.

Другой неординарной инициативой стало предложение Валерия Селезнева освободить женщин-заключенных из тюрем за рождение ребенка.

Некоторые депутаты считают, что работодатели также должны следить за демографическими показателями среди сотрудников. Татьяна Буцкая призвала компании отслеживать, сколько детей рождается в их коллективах, и создавать условия для повышения этого числа.

Министр здравоохранения Приморского края Евгений Шестопалов предложил, чтобы сотрудники не откладывали рождение детей из-за работы, а заводили их прямо в перерывах на рабочем месте.

Ограничение товаров для взрослых и возрождение школьных дискотек

Общественник Георгий Солдатов предложил запретить продажу фаллоимитаторов и других интимных товаров на маркетплейсах, считая, что их доступность мешает созданию семей.

А директор департамента воспитания Минпросвещения Наталья Агре заявила, что возрождение школьных дискотек поможет подросткам заводить романтические отношения, что в перспективе положительно скажется на рождаемости.

Демографическая проблема: можно ли ее решить?

Некоторые эксперты считают, что резкое увеличение рождаемости невозможно. Депутат Госдумы Айрат Фаррахов уверен, что нынешний спад — это последствие демографических кризисов прошлого.

По его мнению, государству стоит больше внимания уделять поддержке семей с детьми, а численность населения можно регулировать за счет миграции.

Глава Центра семьи и демографии Татарстана Айгюль Хурамшина отмечает, что снижение рождаемости — общемировая тенденция, и даже в странах, которые раньше лидировали по этому показателю, таких как Индия и Китай, теперь наблюдается спад.

Таким образом, несмотря на необычные инициативы, кардинального решения проблемы пока нет, и вопрос демографии остается одним из ключевых для России.