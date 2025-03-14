Таксиста, сбившего 11 казанцев на Вишневского, доставили в суд

ДТП произошло 10 марта на улице Вишневского. Водитель «Москвича» на высокой скорости въехал в остановку общественного транспорта, сбив 11 человек, после чего столкнулся с туристическим автобусом.

В отношении Евгения Крусева возбуждено уголовное дело по двум статьям: нарушение ПДД, повлекшее тяжкие последствия, и подделка документов. Прокуратура намерена ходатайствовать о его аресте на два месяца.

Ранее мы писали о том, что в Казани рабочий упал и погиб на стройке.