Зоозащитники в Казани провели пикет против отлова и убийства бездомных собак

16 марта в парке Молодожёнов на улице Тинчурина прошёл пикет, участники которого выразили протест против возможных изменений в закон «Об ответственном обращении с животными».

Зоозащитники призвали власти сохранить гуманные методы регулирования численности бездомных животных и выступили против их отлова с последующим уничтожением.

Инициатором поправок выступила группа депутатов Госдумы во главе с Ниной Останиной. По словам волонтёра и зоозащитницы Эльвиры Саидбурхановой, предложенный законопроект противоречит принципам гуманного отношения к животным.

Участники акции требуют сохранить действующую систему ОМС (отлов – стерилизация – возвращение), не допуская возврата к жестоким методам.